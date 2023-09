Hamann spricht sich für Magath oder van Gaal als Nationaltrainer aus: „Das sind Staatsmänner“

Der frühere Nationalspieler Dietmar Hamann wünscht sich einen gestandenen und erfahrenen Coach statt des hoch gehandelten Julian Nagelsmann als neuen Bundestrainer. Nagelsmann sei zwar sieben Jahre Cheftrainer in der Bundesliga gewesen. „Aber der Nationalmannschafts-Job ist ein anderer. Es ist eigentlich ein Job für einen etwas gesetzteren oder älteren Trainer, weil das – in Anführungszeichen – ein Teilzeit-Job ist“, sagte der 50-Jährige in der Sendung „Guten Morgen Fans“ des Pay-TV-Senders Sky.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als Auswahltrainer sei man nur vier oder fünf Tage im Monat mit den Spielern zusammen. Nagelsmann sei ein Trainer, der sehr auf seinen Systemen beharre und viele Sachen einstudieren wolle. „Diese Zeit hast du als Nationaltrainer nicht“, sagte Hamann. Man habe so tolle Spieler, da brauche es einen, der den Druck von der Mannschaft nehme und sie einfach mal laufen lasse. „Das Letzte, was ich mir wünschen würde, ist ein Trainer, der sechs verschiedene Systeme spielen will, die du wahrscheinlich eh nicht in der Lage bist, einzustudieren, in der kurzen Zeit“, befand der Ex-Profi.

„Sie haben eine gewissen Außendarstellung“

Hamann sprach sich für Felix Magath oder Louis van Gaal als Nachfolger von Hansi Flick aus, von dem der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in der vorigen Woche getrennt hatte. „Das sind Staatsmänner, die stehen da draußen im Anzug, mit Krawatte, sie haben eine gewisse Außendarstellung, die auch dazu gehört als Nationaltrainer“, sagte der TV-Experte. Beide seien unheimlich erfahrene Trainer, die fast überall, wo sie waren, Erfolg gehabt hätten.