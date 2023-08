BVB-Aufstellung fix: Sabitzer gibt Liga-Debüt für Dortmund - Auch Hummels startet

Für Borussia Dortmund beginnt der Kampf gegen das Titeltrauma. Knapp drei Monate nach dem 2:2 gegen Mainz 05, mit dem am letzten Spieltag die Meisterschaft verspielt wurde, starten die Westfalen in die neue Saison. Ein Heimsieg am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln könnte helfen, den Frust ein Stück weit zu vertreiben. „Wenn wir an unserem Limit spielen, sind wir zu allem in der Lage“, sagte Sebastian Kehl voller Hoffnung auf eine erfolgreiche Spielzeit mit einem besseren Ende als zuletzt. Der Sportdirektor ist guter Dinge, dass die Mannschaft eine positive Reaktion zeigt: „Es gibt viele Beispiele, die zeigen, dass aus einem dramatischen Finale neue Kraft, ein neuer Geist, ein Gemeinschaftsgefühl und die Gier erwachsen, es beim nächsten Mal unbedingt besser machen zu wollen.“

Schon während der Vorbereitung musste Trainer Edin Terzic allerdings einige personelle Rückschläge hinnehmen. Karim Adeyemi, Jamie Bynoe-Gittens, Julien Duranville und Thomas Meunier fallen allesamt verletzungsbedingt aus. Sommer-Zugang Marcel Sabitzer ist anders als zuvor von mehreren Medien berichtet mit dabei und gibt sein Liga-Debüt für die Westfalen. In der Offensive erhalten Donyell Malen, Marco Reus, Julian Brandt und Sébastien Haller das Vertrauen. Als zweiter Neuzugang steht Ramy Bensebaini in der Anfangsformation. Der zuletzt angeschlagene Felix Nmecha sitzt zunächst auf der Bank.

Mit dieser Aufstellung startet der BVB: Kobel - Ryerson, Süle, Hummels, Bensebaini - Sabitzer, Can - Malen, Reus, Brandt - Haller

Beim 1. FC Köln ist die Freude auf den Auftakt trotz des starken Gegners groß. „Sechs Wochen Vorbereitung sind genug“, sagte Trainer Steffen Baumgart: „Und dann beginnen wir mit so einem Spiel. Mehr kannst du dir nicht wünschen. Deshalb freuen wir uns darauf, unabhängig von der Schwere der Aufgabe.“ Wie in jedes Spiel gehe sein Team auch in dieses mit der Vorgabe, gewinnen zu wollen. „Aber letztes Jahr sind wir auch mit diesem Anspruch hingefahren und haben sechs Stück gekriegt“, so der Coach zum 1:6 im März.

So startet der 1. FC Köln: Schwäbe - Schmitz, Hübers, Chabot, Paqarada - Martel - Ljubicic, Kainz, Carstensen - Selke, Waldschmidt