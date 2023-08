Sabitzer fehlt BVB wohl gegen 1. FC Köln

Am Samstagabend (18.30 Uhr, Sky) startet Borussia Dortmund mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Köln in die neue Saison. Und Trainer Edin Terzic muss offenbar kurzfristig auf einen Neuzugang verzichten: Wie die Ruhr Nachrichten und Sky Sport berichten, ist Marcel Sabitzer vor der Partie nicht mit ins Mannschaftshotel gereist. Der Österreicher wird damit wohl nicht zur Verfügung stehen.

Sabitzer war durchaus überraschend von Meister FC Bayern zum Vizechampion gewechselt. Im Mittelfeld von Trainer Terzic ist der 29-Jährige eigentlich fest eingeplant. Die Planungen vor dem Auftaktspiel könnte das nun weiter verkomplizieren: In Felix Nmecha droht nämlich auch der andere Neuzugang im Mittelfeld nicht zur Verfügung zu stehen – zumindest von Beginn an. Den freien Platz könnte nun Salih Özcan bekleiden, der als einziger verbliebener Sechser neben dem neuen Kapitän Emre Can fit ist.

Der BVB will mit einem Sieg zum Start zeigen, dass das Meistertrauma vom letzten Spieltag der vergangenen Saison nicht zu sehr nachwirkt. Im zwölften Anlauf soll zumindest nach Hoffnung der Dortmunder Fans nach 34 Spieltagen der FC Bayern von der Tabellenspitze verdrängt werden. Vor allem der Saisonbeginn soll nicht wieder verschlafen werden: „Wenn man an die Startphase der vergangenen Saison denkt, wie viele Punkte wir da unnötig liegengelassen haben - das konnten wir am Ende trotz einer richtig guten Aufholjagd nicht mehr kompensieren“, erklärte Terzic. „Es ist der klare Auftrag für den Start in die neue Saison, dass wir der Musik nicht hinterherhecheln möchten, sondern von Beginn an zeigen wollen, wo die Reise für uns hingehen kann.“