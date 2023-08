Bellingham hatte „Freifahrtschein“: BVB kann Abgang „verkraften“

Die Enttäuschung über den am letzten Spieltag verpassten Titel schwebt vor dem Start der neuen Saison noch immer über Vizemeister Borussia Dortmund. Laut Dietmar Hamann wird das auch noch länger anhalten. „So ein Spiel, so eine Saison hängt dir Jahre, vielleicht eine ganze Laufbahn oder darüber hinaus nach. Viele Spieler werden nie Meister werden“, sagte der Sky-Experte am Dienstag bei der Saisoneröffnung des Pay-TV-Sender. Für Trainer Edin Terzic sei es zum Start der Vorbereitung „unheimlich schwer“ gewesen, „die Jungs zu packen“.

Hinzu kommt, dass der BVB durch den Abgang von Mittelfeld-Youngster Jude Bellingham einen wichtigen Spieler verloren habt. Der 19 Jahre alte englische Nationalspieler wechselte für 103 Millionen Euro zu Real Madrid. Obwohl Bellingham als Führungsspieler gesetzt war, habe der Wechsel laut Hamann aber überschaubare negative Auswirkungen. „Ich glaube, dass dieser Bellingham-Abgang zu verkraften ist“, erklärte der Ex-Profi und begründete das so: „Er hatte herausragende Fähigkeiten , aber er hat gemacht, was er wollte. So gut und talentiert er ist, viele Spieler werden nicht unfroh sein, dass er weg ist.“

Bellingham wurde am Ende der Bundesliga-Spielzeit von der Spielergewerkschaft VDV zum Fußballer der Saison gewählt. Hamann betonte aber, dass der neue Real-Profi „einen Freifahrtschein“ bei den Schwarz-Gelben hatte. Der Engländer sei „an unheimlich vielen Gegentoren schuld“ gewesen. „Von Vereinsseite oder Medienseite hat nie jemand was gesagt, er wurde überall geschützt“, sagte der TV-Experte.

„So gut und talentiert er ist, viele Spieler werden nicht unfroh sein, dass er weg ist.“ Sky-Experte Dietmar Hamann

Mit seinen Transfers im Mittelfeld habe Dortmund gute Bellingham-Nachfolger gefunden, meinte Hamann. „Was den Dortmundern gefehlt hat, ist Durchschlagskraft. Da haben sie mit (Marcel) Sabitzer jetzt einen Spieler, der sie unheimlich weiterbringen wird, weil er die Widerstandsfähigkeit hat“, lobte er den Neuzugang des FC Bayern, der zuletzt an Manchester United ausgeliehen war. Auch der wegen seiner Instagram-Posts sehr umstrittene Felix Nmecha (kam vom VfL Wolfsburg) bringe den BVB weiter. Hamann: „Nmecha hat zwei Tore gegen Ajax gemacht. Ein Spieler, der mit besseren Mitspielern noch besser wird. Er hat die technischen Fähigkeiten und die körperliche Präsenz, die den Dortmundern in der Vergangenheit gefehlt hat.“

Hamann: BVB „kein Titelkandidat“

Den erneuten Angriff auf die Meisterschaft traut Hamann dem Terzic-Team allerdings nicht zu. „Die Dortmunder sind für mich für dieses Jahr, obwohl sie sich gut verstärkt haben, kein Titelkandidat“, prognostizierte der Champions-League-Sieger von 2005.