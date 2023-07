PSG-Juwel Zaire-Emery angeblich im Fokus des BVB

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Jude Bellingham hat Borussia Dortmund angeblich ein Auge auf Warren Zaire-Emery geworfen. Der 17-Jährige steht bei Paris Saint-Germain unter Vertrag und gilt als eines der größten Talente seines Alters in Frankreich und Aushängeschild der PSG-Nachwuchsakademie.

Laut RMC Sport beobachte der BVB die Situation des Mittelfeldjuwels sowie dessen Entwicklung genau. Vertraglich ist der U19-Nationlspieler in der französischen Hauptstadt noch bis 2025 gebunden. Aktuell soll es noch keine Gespräche über eine mögliche Verlängerung gegeben haben und der Teenager verfolge genau, welche Spieler für seine Position in diesem Sommer verpflichtet werden und was das für Auswirkungen auf seine Aussicht auf Spielzeit haben könnte. Dennoch ist es sehr unwahrscheinlich, dass PSG sein Kronjuwel überhaupt ziehen lassen würde - zumindest nicht ohne eine Option auf eine Rückkehr bei entsprechender Entwicklung.

In der zurückliegenden Saison gelang Zaire-Emery der Durchbruch bei den Profis. In 31 Pflichtspielen kam er trotz namhafter Konkurrenz im Kader zum Einsatz, davon zehnmal in der Startelf. Neben dem BVB sollen auch der FC Liverpool und Manchester City die Fühler nach dem Mittelfeld-Juwel, dem trotz seines jungen Alters bereits ein Marktwert von 20 Mio. Euro von transfermarkt.de zugewiesen wird, ausgestreckt haben