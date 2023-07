Modeste über verpasste BVB-Meisterschaft und ein Karriereende

Mit einem Fitnesscoach arbeitet Anthony Modeste in diesem Sommer an seiner Leistungsfähigkeit. Ende Juni lief sein Vertrag bei Bundesligist Borussia Dortmund aus. Im Gespräch mit dem Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), lässt der Torjäger sein Jahr beim BVB Revue passieren, spricht über die verpasste Meisterschaft, den Konkurrenzkampf mit Sébastien Haller und seine Zukunft.

Sportbuzzer: Monsieur Modeste, wie fällt mit etwas Abstand Ihre Saisonbilanz bei Borussia Dortmund aus?

Anthony Modeste (35): Ich war in erster Linie froh, erstmals in meiner Karriere an der Champions League teilgenommen zu haben. Es ist ein attraktiver Wettbewerb, den ich unbedingt kennenlernen wollte. Ich wusste ohnehin, dass ich nur vorübergehend nach Dortmund gekommen war, denn es war die Zeit der Genesung von Sébastien Haller. Ohnehin hat der BVB einen großen Kader, in dem die Konkurrenz sehr groß ist. Zudem war ich einen anderen Spielstil gewöhnt und musste mich dementsprechend anpassen. Zwar bin ich von Anfang an nicht unumstritten gewesen, aber ich spielte immerhin 1175 Minuten in einer Saison, in der ich mich noch einer Operation unterzog und wir ein Endspiel um den Meistertitel hatten.

Sie empfanden es demnach nicht als verlorenes Jahr, obwohl Sie über die Reservistenrolle nicht hinauskamen?

Auch wenn ich nicht so oft zum Einsatz gekommen bin, eines kann ich behaupten: Ich habe mich weiterentwickelt. Wir waren eine eingeschworene Einheit, wenngleich es am Ende für den Meistertitel leider nicht gereicht hat. Selbst als Ersatzspieler war ich tagtäglich involviert. Ich habe meine Mitspieler stets unterstützt und habe wie ein Stammspieler trainiert.

Sie wurden vom BVB geholt, um den langen Ausfall von Sébastien Haller zu kompensieren. Wie lief später der Konkurrenzkampf mit dem ivorischen Nationalstürmer – sowohl auf als auch außerhalb des Platzes?

Mit dem Séb handelt es sich um eine menschliche Geschichte, die wir zusammen erlebt haben. Am Anfang kannte ich ihn nicht, aber ich wechselte nach Dortmund, um ihn zu ersetzen, während er seine Krebserkrankung auskurierte. Insofern ist das schon eine nicht ganz unbedeutende Situation gewesen. Dann kam er sehr schnell zurück. Ich habe mich wirklich für ihn gefreut. Ich wusste, warum ich geholt worden war. Die Dinge waren demnach vom ersten Tag an klar.

Wie lief es für Sie, als Haller Anfang 2023 sein Comeback feierte?

Als er zurückkam, war der Kontakt sehr gut und stets freundlich. Gleich darauf organisierten unsere Partnerinnen und die Kinder ein Wochenende in Köln. Wir schlossen uns ihnen an und verbrachten eine gemeinsame Zeit außerhalb des beruflichen Rahmens. Dadurch bauten wir ein Band der Freundschaft und des Respekts auf. Sébastien ist ein toller Typ. Lustig, sehr familiär, großzügig. Zwischen uns zwei ging alles über den Fußball hinaus.

Was bleibt von diesem Nachmittag des 27. Mai hängen, an dem Sie in letzter Minute den Titel verloren?

Dieses Jahr hatten wir das Endspiel, um das Blatt zu wenden und endlich wieder Meister zu werden. Dieser Tag wurde aber schließlich zum Trauma. Wir hatten die Fingerspitzen an der Schale.

Was war im Nachhinein ausschlaggebend, dass die Borussia den Titel doch noch verlor?

Ich denke, es wurde nicht durch mangelnde Qualität entschieden, sondern durch die Mentalität. Das ist Fußball. Man erledigt ihn mit den Füßen, aber auch mit dem Kopf. Der FC Bayern hat zwar große Spieler, aber die Mentalität ist ebenso makellos. Sie lassen nichts unversucht. Der Beweis dafür ist der letzte Spieltag, in den sie sogar mit zwei Punkten Rückstand gegangen sind, um schließlich unseren Fauxpas auszunutzen.

Die neue Bundesliga-Saison startet gleich mit dem Spiel Dortmund gegen Köln. Für Sie persönlich sicherlich kein normales Spiel. Werden Sie vor dem Fernseher mitfiebern?

Mein Sohn schaut sich ohnehin alle Spiele an, denn er spielt in Köln. Ich werde mir das Spiel auch ansehen, aber wem ich die Daumen drücke, werde ich nicht verraten. (lacht)

Ihr BVB-Vertrag lief Ende Juni aus. Wie geht es für Sie mit nunmehr 35 Jahren weiter? Ist ein Karriereende denkbar?

Im Moment weiß ich noch nicht genau, wo ich in der neuen Saison spielen werde. Fest steht: Ich werde ganz sicher nicht meine Fußballschuhe an den Nagel hängen. Meine Lust auf Fußball ist nach wie vor sehr groß, ich spüre in mir immer noch viel Leidenschaft und Gier.