USA-Reise des BVB: Termine, TV-Infos, Testspiel-Gegner im Überblick

Nach dem enttäuschenden Saison-Finale, bei dem Borussia Dortmund am letzten Spieltag die Meisterschaft verspielte und somit den ersten Ligatitel seit 2012 knapp verpasste, befinden sich die Profis des BVB nun in der Vorbereitung auf die kommende Bundesliga-Saison. Beim Trainingsauftakt am 5. Juli startete Trainer Edin Terzic noch mit einer kleinen Gruppe ohne die Nationalspieler. Mittlerweile sind auch Julian Brandt, Nico Schlotterbeck und Co. ins Borussen-Training eingestiegen.

Den ersten Test in der Vorbereitung haben die Westfalen bereits hinter sich. Gegen Westfalia Rhynern gelang ein ungefährdeter 7:0-Sieg. Vor der am 24. Juli startenden USA-Reise, bei der ein Trainingslager in San Diego ansteht, kommen zwei weitere Testspiele gegen Rot-Weiß Oberhausen (19. Juli) und Rot-Weiß Erfurt (22. Juli) hinzu. Bevor es am 4. August schließlich wieder nach Deutschland geht, warten einige hochkarätige Testspiel-Gegner auf die Dortmunder. Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), fasst alles wichtigen Infos zum USA-Trip zusammen.

Auf welche Gegner trifft der BVB während der USA-Reise?

Das erste Testspiel während der USA-Reise absolviert der BVB am 28. Juli gegen San Diego Loyal. Aufgrund der Zeitverschiebung startet die Partie gegen den US-Zweitligisten in Deutschland um 4.30 Uhr. Als Austragungsort der Begegnung dient das Snapdragon-Stadium in San Diego.

Anschließend warten zwei Top-Teams auf die BVB-Profis. Am 31. Juli um 3 Uhr deutscher Zeit geht es im Allegiant Stadium in Las Vegas gegen Manchester United. Kurz bevor der BVB-Tross die Heimreise antritt, wartet mit dem FC Chelsea (3. August) das nächste englische Spitzenteam. Das Spiel gegen die Blues wird um 2.30 Uhr deutscher Zeit im Soldier Field von Chicago angepfiffen.

Wo werden die Testspiele des BVB im TV übertragen?

Die beiden Testspiel-Kracher gegen Manchester United und den FC Chelsea überträgt der Pay-TV-Sender Sky auf dem Kanal Sky Sport News. Über Sky Go und WOW TV (ehemals Sky Ticket) [Anzeige] könnt ihr den Livestream mitverfolgen. Beide Optionen sind kostenpflichtig, allerdings braucht ihr für WOW kein langfristiges Abo abzuschließen. Die Partie gegen San Diego Loyal wird es lediglich auf dem YouTube-Kanal des BVB geben. Die Übertragung dort ist kostenlos abrufbar. Ob die anderen beiden Spiele ebenfalls dort zusehen sind, ist noch nicht bekannt.

Wie geht es für den BVB nach der USA-Reise weiter?

Nachdem der BVB am 4. August die Heimreise antritt, haben die Spieler nicht lange Zeit zum Verschnaufen. Bereits am 6. August findet im Rahmen der Saisoneröffnung der letzte Test gegen Ajax Amsterdam (17 Uhr, Sky) statt. Dann geht es in den Endspurt der Vorbereitung auf das erste Pflichtspiel der Saison 2023/24, wo die Borussia im DFB-Pokal beim TSV Schott Mainz (12. August, 15.30 Uhr) antritt. Am ersten Bundesliga-Spieltag dürfen sich die BVB-Fans auf ein Heimspiel gegen den 1. FC Köln freuen (19. August, 18.30 Uhr).