Matthäus-Prognose für den Champions-League-Auftakt

Am Dienstag geht es wieder los und die berühmte Champions-League-Hymne ertönt in den Stadien Europas. Den Anfang der vier deutschen qualifizierten Teams macht RB Leipzig bei den Young Boys Bern (18.45 Uhr/DAZN). Für Lothar Matthäus sind die Rollen in dem Duell, aber auch in der gesamten Gruppe, klar verteilt. „Leipzig ist für mich in Bern der Favorit und sollte in der Gruppe neben Manchester City weiterkommen“, schrieb der Rekordnationalspieler in seiner Sky-Kolumne.

Einem auf dem Papier deutlich schwierigeren Los sieht sich Borussia Dortmund gegenüber, dass einen holprigen Saisonstart hingelegt, zuletzt aber einen 4:2-Sieg gegen den SC Freiburg einfahren konnte. „Mit dem Sieg in Freiburg hat sich der BVB hoffentlich das Selbstbewusstsein zurückgeholt, dass durch die verpasste Meisterschaft verlorengegangen war“, blickt Matthäus auf die Partie gegen den französischen Meister Paris Saint-Germain (21 Uhr/Amazon Prime Video). PSG habe zwar „große Namen wie Messi oder Neymar verloren“, doch „mit Mbappe, Dembele oder Kolo Muani viel Qualität in der Offensive“, warnt der 62-Jährige. Und dennoch sieht der gebürtige Erlanger einen entscheidenden Vorteil auf Seiten des BVB: „Sie funktionieren nicht als Mannschaft. Sie werden Dortmund nicht unterschätzen, aber die überschätzen vielleicht sich selbst.“

Mit Vorjahres-Halbfinalist AC Mailand sowie Newcastle United haben die Westfalen eine der schwersten Gruppen zugelost bekommen. Ähnlich schwer hat es Union Berlin bei der Premieren-Teilnahme an der Königsklasse getroffen. Mit Real Madrid (Mittwoch, 18.45 Uhr/DAZN) wartet direkt zu Beginn eine der größtmöglichen Herausforderungen auf die Berliner. „Dass Union Berlin bei Real Madrid spielt, hätte sich vor ein paar Jahren kaum jemand vorstellen können“, meint Matthäus. Die Madrilenen seien eine „riesen Mannschaft, aber vorne hat der Weggang von Benzema eine Lücke hinterlassen.“

Matthäus sieht Bayern als „klaren Favoriten“ gegen ManUnited

Für den Sky-Experten ist „Real der Favorit, aber Union hat nichts zu verlieren und hat in Urs Fischer einen Schlawiner auf der Bank.“ Der Hauptstadtklub müsse „mutig“ sein und „Zeichen setzen“, dann „können sie sich Chancen erarbeiten“, zeigt sich der frühere Bayern-Profi optimistisch. Sein Ex-Klub ist für Matthäus gegen Manchester United (Mittwoch, 21 Uhr/DAZN) derweil „der klare Favorit.“ Wegen des schlechten Saisonstarts der „Red Devils“ (drei Niederlagen nach fünf Spielen) müsse man sich in Manchester „schon wieder kleine Ziele stecken“.