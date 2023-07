Verbesserung „in zwei Bereichen“: Was Boss Watzke von den BVB-Profis fordert

Hauchdünn schrammte der BVB am letzten Spieltag der vergangenen Saison an der ersten Meisterschaft seit 2012 vorbei. So nah dran am FC Bayern waren die Dortmunder lange nicht, weshalb auch kein großer Umbruch im Kader vollzogen wird. „Es ist nicht leicht, eine Mannschaft zu verbessern, die im vergangenen Halbjahr 46 Punkte in 19 Spielen geholt hat“, erklärte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gegenüber der Sport Bild, um dann aber doch den mahnenden Zeigefinger zu heben: „Dennoch erwarte ich, dass wir uns in zwei Bereichen weiter entwickeln.“

Kritikpunkt Nummer eins von Watzke: die Defensive. „Wir haben zwar zwölfmal zu null gespielt, mit insgesamt 44 aber zu viele Gegentore kassiert. Hier sollten wir uns steigern.“ In der Abwehr geht die Borussia nach jetzigem Stand nahezu unverändert in die neue Spielzeit. Nur auf der linken Abwehrseite ersetzt Ramy Benseabaini den nach München gewechselten Raphael Guerreiro. Doch der defensive Kern um die drei Innenverteidiger Niklas Süle, Mats Hummels und Nico Schlotterbeck bleibt bestehen.

Kritikpunkt Nummer zwei von Watzke: „Wir müssen stressresistenter werden.“ Zu oft wurden nach Ansicht des Klub-Bosses Führungen verspielt oder Gelegenheiten ausgelassen, Patzer der Konkurrenz zu nutzen. Auf starke Spiele folgten unerklärliche, harmlose Auftritte. Watzke: „Gewisse Schwankungen sind innerhalb einer Mannschaft mit vielen jungen Spielern zwar ein Stück weit normal, das erfordert dann aber eben viel Arbeit.“

Diese Arbeit wird von Trainer Edin Terzic und seinem Team aktuell in den USA angegangen. Dort befindet sich der BVB-Tross dieser Tage auf Promo-Tour, auf der auch drei Testspiele auf dem Programm stehen. Am 28. Juli zunächst gegen San Diego Loyal. Anschließend warten zwei Top-Teams. Am 31. Juli geht es in Las Vegas gegen Manchester United. Kurz vor der Heimreise, wartet mit dem FC Chelsea (3. August) das nächste englische Spitzenteam.