Terzic übt Kritik nach BVB-Test: Was „nicht ausreichend gelungen“ ist

Nach dem nur wenig souveränen Auftritt von Borussia Dortmund im Testspiel bei Rot-Weiß Erfurt (2:1) am Samstagnachmittag hat Trainer Edin Terzic bei seinem Team einige Schwächen ausgemacht. Was den Coach besonders störte: Sein Team wurde nach einem guten Start in die Partie beim thüringischen Viertligisten immer passiver: „Wenn man pro Halbzeit 15 bis 20 Bälle einfach weggibt, darf man sich nicht wundern, wenn man Konter verteidigen muss – zwei davon nach eigenen Standardsituationen. Der erste führte zum Gegentor“, meckerte der Trainer des Vizemeisters.

Den Führungstreffer von Caniggia Elva nach 23 Minuten konterte der BVB spät und gewann dank der Tore von Thorgan Hazard (80.) und Marius Wolf (87.) schließlich doch noch. „Wenn eine Mannschaft sieben Tage vor dem Saisonstart ist, ist sie einen Tick weiter“, nahm der 40‑Jährige sein Team angesichts der frühen Phase in der Vorbereitung, in der sich seine Dortmunder befinden, etwas in Schutz – „trotzdem ist es unser Anspruch, hier souverän und dominant aufzutreten. Das ist uns in vielen Phasen nicht ausreichend gelungen“, bemängelte Terzic.

BVB-Trainer Terzic sieht auch Positives: „Dafür war es ein guter Test“

Die Unzulänglichkeiten in der Abwehr, die den Dortmundern bereits Anfang der Woche bei Rot-Weiß Oberhausen (ebenfalls 4. Liga) fast eine Niederlange eingehandelt hätten (der Siegtreffer zum 3:2 fiel in der Schlussminute) muss Terzic nun in den USA in den Griff bekommen. Am Montag startet die US‑Tour. In den Staaten trifft der BVB in Testspielen auf San Diego Loyal (28. Juli) sowie die beiden englischen Klubs Manchester United (31. Juli/Las Vegas) und FC Chelsea (3. August/Chicago).

Und trotz aller Kritik nahm Terzic auch Positives aus Erfurt mit: „Jeder von uns hat nun wieder gespürt, was es bedeutet, wenn da eine Mannschaft ist, die um den Sieg kämpft und sich nicht wehrlos ergibt. Dafür war es ein guter Test“, sagte der Coach. Schließlich erwarte den BVB „diese Kategorie des Gegners auch in der ersten Runde des DFB-Pokals“. Am 12. August beginnt mit der Pokalpartie gegen den Regionalligisten TSV Schott Mainz offiziell die Saison.