BVB-Trainer Terzic gibt Verletzungsupdate zu Füllkrug

Borussia Dortmund ist nach zuletzt schwachen Auftritten in der Bundesliga bereits am 4. Spieltag unter Druck. Um den Abstand auf den FC Bayern oder Bayer Leverkusen nicht noch größer werden zu lassen, muss am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg ein Sieg her. Fraglich ist, ob Neuzugang Niclas Füllkrug nach seiner Sehnenreizung, wegen der er früher von der deutschen Nationalmannschaft abgereist war, rechtzeitig für das Spiel im Breisgau fit wird. Auf der Pressekonferenz am Donnerstag hat Trainer Edin Terzic ein Update zum Gesundheitszustand des 30-Jährigen gegeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Niclas Füllkrug stand gestern zum ersten Mal wieder bei uns auf dem Trainingsplatz. Er soll heute ähnlich trainieren, um dann morgen hoffentlich das komplette Abschlusstraining absolvieren zu können“, gab sich der BVB-Trainer mit Blick auf den zweiten Einsatz des Stürmers im Trikot der Westfalen hoffnungsvoll: „Danach werden wir entscheiden, ob es für den Spieltagskader und möglicherweise Einsatzminuten reicht.“

Terzic hat „definitiv zwei Ausfälle zu beklagen“

Während ein Einsatz des DFB-Stürmers möglich ist, muss Terzic an anderer Stelle auf mehrere Spieler verzichten. „Es gibt definitiv zwei Ausfälle. Einmal Thomas Meunier, der wird noch ein paar Wochen brauchen und Mateu Morey ist der zweite Ausfall, der uns in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen wird“, sagte der 40-Jährige. Positive Nachrichten gibt es bei Giovanni Reyna, der „die komplette Länderspielpause durchtrainieren“ konnte. Zudem sei „Julien Duranville diese Woche ins Training zurückgekehrt, da ist das Ziel, dass er am Sonntag das komplette Mannschaftstraining mitmachen kann.“ Für das Spiel gegen Freiburg ist der 17-jährige Flügelspieler allerdings noch „keine Option“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige