Dortmunder Mängel trotz Kantersieg: „Das hat uns gar nicht gefallen“

6:0 hieß es am Ende des ersten Testspiels von Borussia Dortmund auf der USA-Reise zugunsten des Bundesliga-Vizemeisters. Ein halbes Dutzend schenkte der BVB dem amerikanischen Zweitligisten San Diego Loyal ein. Einer ließ sich vom deutlichen Resultat auf der Anzeigetafel allerdings nicht beirren: BVB-Trainer Edin Terzic. Der Coach der Westfalen ging mit seiner Mannschaft trotz des Kantersiegs hart ins Gericht. „Wir sind ziemlich gut ins Spiel gekommen, haben dann aber besonders in der ersten Halbzeit unzählige Bälle verloren im Spielaufbau und sehr viele technische Fehler gehabt“, ärgerte sich der 40-Jährige.

In der Tat hatte die Borussia, die durch Tore von Julien Duranville (2. Minute), Youssoufa Moukoko (27.), Marco Reus (60.), Thomas Meunier (62.), Sébastien Haller (68./Foulelfmeter) und Paul-Philipp Besong (89.) zum Erfolg kam, gegen den klaren Außenseiter im Zweikampfverhalten gelegentlich Defizite offenbart. „Was uns gar nicht gefallen hat, war die Reaktion, dass wir uns dann, wenn wir die Bälle verloren haben, versteckt haben, uns nicht mehr freigemacht haben, sondern in den Situationen stehen geblieben sind und den Mitspieler alleine gelassen haben“, prangerte Terzic an. Zudem habe man aus seiner Sicht „viel zu viele Chancen des Gegners zugelassen.“ Dies seien „Dinge, die wir unbedingt abstellen müssen.“

Einmal in Fahrt ging der Dortmunder Trainer sogar noch weiter, ließ auch an der Leistung seines Teams bei den zurückliegenden Vorbereitungspartien gegen die Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen (3:2) und Rot-Weiß Erfurt (2:1) kein gutes Haar. „Uns haben die letzten beiden Testspiele in Deutschland auch nicht gefallen, da haben wir auch sehr viele Konter verteidigen müssen“, fügte Terzic an. Man hätte sich gewünscht, „dass wir viel ruhiger am Ball bleiben und dominanter spielen.“

BVB: Sorgen um Julien Duranville und Nico Schlotterbeck

Besserung erwartet Terzic schon bei den kommenden Partien. Im Rahmen der USA-Reise trifft der BVB noch auf die Premier-League-Klubs Manchester United (31. Juli) und FC Chelsea (3. August). Ob dort Julien Duranville und Nico Schlotterbeck dabei sein können, ist offen. Das Duo musste in San Diego vorzeitig angeschlagen vom Platz. Genaue Diagnosen gebe es noch nicht, merkte Terzic nach Schlusspfiff an. Zum Pflichtspielstart treten die Westfalen in der ersten Runde des DFB-Pokals beim TSV Schott Mainz (12. August) an, beim Liga-Auftakt am 19. August gastiert der 1. FC Köln in Dortmund.