Nationalspieler Emre Can verlängert Vertrag beim BVB

Borussia Dortmund und Emre Can gehen gemeinsam in die sportliche Zukunft. Wie der BVB am Samstagmittag mitteilte, hat der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler seinen Vertrag um zwei Jahre bis 2026 verlängert. Das bisherige Arbeitspapier des Nationalspielers war bis 2024 gültig gewesen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Emre hat sich in der abgelaufenen Saison zu dem Führungsspieler entwickelt, den wir immer in ihm gesehen haben. Wir schätzen seine Gier, seine Physis und seinen absoluten Willen, jedes Spiel gewinnen zu wollen und das nicht nur bei Borussia Dortmund, sondern auch in der Nationalmannschaft“, wird BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl in der Klub-Mitteilung zitiert: „Emre ist eine starke, gereifte Persönlichkeit und verfügt über große internationale Erfahrung. Er wird uns helfen, diese Mannschaft weiterzuentwickeln und zu stabilisieren.“

Can war Anfang 2020 zunächst auf Leihbasis von Juventus Turin zum BVB gewechselt. Später verpflichtete ihn der Revierklub für eine Ablösesumme von kolportierten 25 Millionen Euro fest. Lange Zeit fand der gebürtige Frankfurter, der in der Jugend auch beim FC Bayern ausgebildet wurde, jedoch nicht zu seiner Topform. Gelegentlich wurde Can durch Blessuren zurückgeworfen, zudem musste er oft auf verschiedenen Positionen aushelfen. Erst im Laufe der vergangenen Saison avancierte er im defensiven Mittelfeld zu einem Leistungsträger im Dortmunder Team. Im März wurde er darum auch erstmals seit Juni 2021 wieder für die deutsche Nationalmannschaft berücksichtigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In den vergangenen Monaten bin ich definitiv angekommen. BVB-Profi Emre Can

Mit dem BVB, für den er bislang wettbewerbsübergreifend 121 Partien (zwölf Tore, acht Assists) absolvierte, stand Can in der vergangenen Spielzeit dicht vor dem Gewinn der deutschen Meisterschaft. Durch ein 2:2 gegen Mainz 05 verspielten die Schwarz-Gelben am letzten Spieltag jedoch ihren Zwei-Punkte-Vorsprung gegenüber den Bayern, die parallel mit 2:1 beim 1. FC Köln gewannen und sich damit dank der besseren Tordifferenz durchsetzten. 2021 gewann Can mit Dortmund den DFB-Pokal. Für die DFB-Auswahl kommt er bislang auf 41 Länderspiele (ein Tor).

Emre Can erklärt Verbleib beim BVB

Dass er sich in Dortmund wohlfühle, betonte Can noch einmal selbst. „In den vergangenen Monaten bin ich definitiv angekommen und habe das gezeigt, was ich von mir selbst erwarte und was die Fans hier von mir erwarten“, so der Defensivspieler, der zudem große Ambitionen hat: „Es muss mein Maßstab sein, so wie in der Rückrunde zu spielen oder noch besser. Dortmund und ich passen gut zueinander. Deshalb will ich hier bleiben, hart arbeiten und der Mannschaft dabei helfen, dass wir unsere Ziele erreichen.“