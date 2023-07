Fairness-Pokal für Titelfinale beim BVB? Mainz-Boss fände es „verdient“

Für den BVB lag der Meistertitel in der vergangenen Saison auf dem Silbertablett parat: Ein Sieg gegen Mittelfeldklub Mainz 05 im eigenen Stadion hätte der Mannschaft von Trainer Edin Terzić gereicht, um die Bundesliga-Schale nach elf Jahren wieder ins Revier zu holen. Doch das letzte Saisonspiel am 27. Mai wurde für die Dortmunder zum Albtraum. Mit einem 2:2 gegen den Underdog verspielte der BVB letztlich auf bitterste Art und Weise den sicher geglaubten Titel.

Heidel: Mainz hat gegen den BVB für „sportliche Fairness“ alles gegeben

Nach dem Finale hat Mainz-Sportvorstand Christian Heidel laut eigener Aussage „in allen Richtungen mehr auf die Fresse bekommen“, als dass er und sein Team für die couragierte Leistung gelobt wurden, wie er nun im Interview mit dem Pay-TV-Sender Sky verriet. Er macht deshalb einen Vorschlag.

So sei vor dem Spiel nur gesagt worden, dass Mainz viermal in Serie verloren habe. Heidel verwies aber darauf, dass die Mannschaft der Rheinhessen schon vorher den FC Bayern besiegt und dem BVB so erst die Ausgangsposition am letzten Spieltag ermöglicht hatte. Sein Team habe dann eben zum Finale „noch mal alles reingeworfen, um einfach sportliche Fairness an den Tag zu bringen. Wenn jemand den Fairness-Pokal verdient hat in diesem Jahr, dann ist es Mainz“, sagte der Boss der 05er.

Mainz-Manager über BVB-Drama: „Hat uns auch leidgetan“

Durch die Schützenhilfe in Dortmund machten die Mainzer schließlich den FC Bayern München zum deutschen Meister. Natürlich sei das für Dortmund eine Katastrophe gewesen, so der ehemalige Manager des BVB-Rivalen Schalke 04 weiter. „Wir sind da aber auch nicht rumgelaufen und sind Ehrenrunden vor unseren Fans gelaufen, weil wir das gesehen und gespürt haben“, so Heidel. „Es hat uns auch leidgetan. Trotzdem hat die Mannschaft da alles reingeworfen und die Meisterschaft dadurch entschieden.“ Und damit selbst einen Titel verdient?