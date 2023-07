BVB-Quintett um Neuzugang Nmecha angeschlagen: Terzic gibt Update

Mit nur wenigen Profis aus der ersten Mannschaft machte der BVB am Mittwochabend kurzen Prozess: Mit 7:0 (3:0) fertigte der Vizemeister den Oberligisten Westfalia Rhynern im ersten Testspiel der Saison ab. Dass bis auf Marco Reus, Niklas Süle und Mats Hummels die ganz große Star-Power in Hamm fehlte, hat einen simplen Grund: Diverse Nationalspieler stoßen nach ihrem Sonderurlaub erst später zur Mannschaft hinzu – es gibt allerdings auch verletzte Spieler. Kurz nach dem Test gab Trainer Edin Terzic ein Update.

Unter anderem sind Karim Adeyemi (Oberschenkelverletzung), Youssoufa Moukoko (muskuläre Probleme) und Felix Nmecha (wurde im Training am Fuß behandelt) angeschlagen: „Fünf Spieler sind noch nicht komplett fit. Zu den drei Genannten kommen auch Jamie Bynoe-Gittens und Gio Reyna, sich leider bei der Nationalmannschaft verletzt hat“, erklärte Terzic am Mittwochabend.

BVB: Adeyemi, Moukoko und Nmecha schon bald wieder im Training?

Während Reyna wohl einen Großteil der Vorbereitung verpassen wird, sieht es bei den anderen vier Profis besser aus. „Die Jungs sind auf einem guten Weg. Vier von ihnen werden morgen auf dem Trainingsplatz stehen und dann hoffen wir, dass wir alle spätestens zum Ende der Vorbereitung fit haben“, sagte der Coach und blickte optimistisch in die Zukunft. „Bei Karim, Youssoufa und Felix hoffen wir, dass sie schon nächste Woche komplett ins Mannschaftstraining einsteigen können.“

Bis zum Saisonstart ist noch Zeit: Der BVB beginnt die Bundesliga-Spielzeit am 19. August mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Davor stehen aber noch zahlreiche Testspiele und eine Reise in die USA auf dem Programm. In der kommenden Woche treten die BVB-Stars bei Rot-Weiß Oberhausen (19. Juli) und Rot-Weiß Erfurt (22.) an. Am 24. Juli startet dann die USA-Reise.