Im Liveticker: Der BVB empfängt den 1. FC Köln

Borussia Dortmund nimmt den nächsten Anlauf. Nach dem dramatischen Meister-K.o. am letzten Spieltag der vergangenen Saison startet der Vizechampion am Samstagabend mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Köln (18.30 Uhr, Sky) in die neue Spielzeit. Im zwölften Anlauf soll der FC Bayern nach 34 Spieltagen an der Tabellenspitze endlich von Schwarz-Gelb verdrängt werden – das hoffen zumindest die BVB-Fans. „Wenn wir an unserem Limit spielen, sind wir zu allem in der Lage“, schürte Sportdirektor Sebastian Kehl die Hoffnungen vor Saisonstart. Einfacher dürfte die Aufgabe durch die Transferoffensive aus München – und auch aus Leipzig und Leverkusen – allerdings nicht geworden sein.

In Dortmund musste man über den Sommer zwar den Abschied von Jahrhunderttalent Jude Bellingham verkraften. Doch mit Lukas Nmecha, Marcel Sabitzer und Ramy Bensebaini hat auch der BVB neue Qualität gewonnen. Gegen Köln und in den Folgespielen will Trainer Terzic mit seinem Team nun direkt voll da sein: „Wenn man an die Startphase der vergangenen Saison denkt, wie viele Punkte wir da unnötig liegengelassen haben - das konnten wir am Ende trotz einer richtig guten Aufholjagd nicht mehr kompensieren“, sagte Terzic und nahm die Mannschaft in die Pflicht: „Es ist der klare Auftrag für den Start in die neue Saison, dass wir der Musik nicht hinterherhecheln möchten, sondern von Beginn an zeigen wollen, wo die Reise für uns hingehen kann.“

Live: Der BVB trifft auf Köln

Für die Gäste aus Köln könnte die Aufgabe zum Start kaum schwieriger sein. Trainer Steffen Baumgart freut sich trotzdem auf den Liga-Start: „Sechs Wochen Vorbereitung sind genug“, sagte er vor dem BVB-Duell. „Und dann beginnen wir mit so einem Spiel. Mehr kannst du dir nicht wünschen. Deshalb freuen wir uns darauf, unabhängig von der Schwere der Aufgabe.“