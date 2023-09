BVB-Aufstellung fix: Terzic tauscht auf zwei Positionen - Füllkrug auf der Bank

Zunächst ohne Niclas Füllkrug startet Borussia Dortmund am Freitagabend (20.30 Uhr, DAZN) in das Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim. Der am Donnerstag von Werder Bremen verpflichtete Torjäger nimmt zunächst auf der Bank Platz, Trainer Edin Terzic vertraut wie in den bisherigen Pflichtspielen der Saison im Angriffszentrum auf Sébastien Haller. Gleichwohl verändert der Coach seine Aufstellung im Vergleich zum 1:1 beim VfL Bochum zweimal.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Duo in der Innenverteidigung bilden erstmals in dieser Saison Niklas Süle und Nico Schlotterbeck, Mats Hummels rückt für Süle auf die Bank. Dort nimmt auch Felix Nmecha Platz, für ihn rutscht Karim Adeyemi in die erste Formation.

So spielt der BVB gegen Heidenheim: Kobel - Wolf , Süle, Schlotterbeck, Bensebaini - Sabitzer, Can - Malen, Brandt, Adeyemi - Haller

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Borussia ist mit vier Punkten aus zwei Spielen in die Bundesliga-Saison gestartet. Spielerisch war jedoch sowohl beim 1:0 gegen den 1. FC Köln als auch beim Remis in Bochum reichlich Luft nach oben, weshalb Experten wie Dietmar Hamann oder Rekordnationalspieler Lothar Matthäus die Leistungen des BVB bereits deutlich kritisierten. Der amtierende Zweitliga-Meister Heidenheim scheint indes im deutschen Oberhaus noch nicht ganz angekommen. Die beiden bisherigen Begegnungen gingen verloren: 0:2 beim VfL Wolfsburg und 2:3 trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung gegen die TSG Hoffenheim.

So beginnt der 1. FC Heidenheim in Dortmund: Müller - Traoré, Mainka, Siersleben, Theuerkauf - Maloney - Dinkci, Beck, Thomalla, Beste - Kleindienst