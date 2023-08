BVB-Kandidat Bella-Kotchap offenbar auch beim FC Bayern auf der Liste

Der Kader des FC Bayern weist wenige Tage vor Ende des Transferfensters noch einige offene Baustellen auf. Neben der vakanten Position der Nummer zwei im Tor wird durch den bevorstehenden Abgang von Benjamin Pavard auch ein Platz für einen neuen Verteidiger frei. Nachdem sich Kyle Walker für einen Verbleib bei Manchester City und gegen einen Wechsel in die Bundesliga entschieden hatte, sind die Münchener nun offenbar an einem weiteren Premier-League-Profi interessiert.

So berichtet Sky, dass Armel Bella-Kotchap das Interesse des Rekordmeisters geweckt haben soll. Demnach habe es interne Gespräche über einen Transfer des deutschen Nationalspielers, der seit einem Jahr beim FC Southampton unter Vertrag steht, gegeben. Mit den „Saints“ ist der 21-Jährige, der in der Abwehr flexibel einsetzbar ist, vergangene Saison in die zweite englische Liga abgestiegen, weshalb er den Verein wohl gerne verlassen möchte, heißt es.

Sollten sich die Sportdirektor Jan-Christian Dreesen und Co. dazu entscheiden, im Werben um Bella-Kotchap ernst zu machen, hätte man mit Borussia Dortmund einen Konkurrenten aus der Bundesliga. Der BVB soll sich bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem Spieler befinden, der sich einen Wechsel zu den Westfalen Berichten zufolge gut vorstellen könne. Allerdings soll es beim Vizemeister aufgrund der finanziellen Lage eher um eine Leihe gehen.

Bei den Bayern könnte Bella-Kotchap Pavard ersetzen. Inter Mailand hat sich nach Sportbuzzer-Inormationen sowohl mit dem Spieler als auch mit dem FCB auf einen Transfer verständigt, allerdings lassen die Münchner den Rechtsverteidiger nur ziehen, wenn Ersatz kommt. Die Ablöse für Pavard, die bei 30 Millionen Euro plus Bonuszahlungen in Höhe von zwei bis drei Millionen Euro liegt, könnte der FC Bayern umgehend in den zweimaligen deutschen Nationalspieler investieren. Zudem hat man mit Josip Stanisic, der per Leihe nach Leverkusen gewechselt ist, bereits einen Verteidiger verloren.