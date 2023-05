﻿Im Pott naht das Ende aller Klopp-Vergleiche

Nach einer Dekade der Münchener Dominanz könnte am kommenden Wochenende tatsächlich mal wieder ein anderer Klub als Deutscher Meister die Schale in die Höhe stemmen. Gelingt dem BVB mit Trainer Edin Terzic der Triumph, wäre er auch der erste Dortmunder Trainer, der aus dem großen Schatten von Jürgen Klopp heraustritt.

Zehn Jahre ist es inzwischen her. Am Donnerstag vor exakt zehn Jahren, am 25. Mai 2013, trafen Borussia Dortmund und der FC Bayern im ersten – und bislang einzigen – reindeutschen Champions-League-Finale im Londoner Wembleystadion aufeinander. Die Münchner holten durch das Last-Minute-Tor von Arjen Robben den Henkelpott – und seitdem alle nationalen Meisterschaften. Zehn in Serie, das gab es niemals zuvor. Am Samstag könnte diese Serie nun enden.