Reus-Nachfolger bestimmt: Can neuer BVB-Kapitän

Borussia Dortmund hat nach dem Rücktritt von Marco Reus die Kapitänsfrage für die kommende Saison geklärt. Emre Can wird diese Rolle künftig übernehmen und die Binde am Arm tragen. Das verkündete Trainer Edin Terzic in der Nacht zu Donnerstag auf einer Pressekonferenz in San Diego, wo sich die Dortmunder aktuell im Zuge ihrer US-Tour aufhalten. Stellvertreter von Can wird Torhüter Gregor Kobel, dritter Kapitän wird Niklas Süle. Das Triot bildet fortan gemeinsam mit Marco Reus, Sebastien Haller und Julian Brandt den Mannschaftsrat.

„Emre ist ein geborener Siegertyp und jemand, der gern Verantwortung übernimmt. Neben seinen Leistungen auf dem Platz bringt Emre auch eine Menge Erfahrung mit. Was mir aber auch sehr wichtig ist: Wir erwarten, dass jeder die Verantwortung für alles spürt“, erklärte Terzic die Wahl des 29-Jährigen. Der neue Kapitän selbst gab an: „Es macht mich unheimlich stolz, jetzt für so einen großen Klub Kapitän zu sein. Ich möchte mich bei allen Beteiligten dafür bedanken.“

Reus hatte Anfang Juli öffentlich erklärt, die Kapitänsbinde weitergeben zu wollen. Der gebürtige Dortmunder hatte in der vergangenen Saison beim Vizemeister keinen sicheren Stammplatz mehr. „Ich möchte mich noch einmal ausdrücklich bei Marco Reus für alles bedanken, was er als Kapitän für uns getan hat", so Terzic.

Can, der 2020 von Juventus Turin zum BVB kam, sei „der richtige Kapitän für unser Team“, ist sich Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sicher: „Er hat in diesem Kalenderjahr maßgeblich dazu beigetragen, dass sich unsere Mannschaft sportlich auf hohem Niveau stabilisiert hat.“ Sportdirektor Sebastian Kehl fügte an, der Nationalspieler habe „im Verlaufe seiner Karriere enorm viel Erfahrung gesammelt, ist im richtigen Alter für einen Kapitän bei einem solch großen Klub und verfügt über entsprechende Führungsqualitäten und die Akzeptanz im Team.“