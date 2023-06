Zwei Mio. Abfindung: Kauft sich der BVB von seinem Transfer-Flop frei?

Kapitän Marco Reus kauerte auf dem Boden, von Tränen übermannt. Youngster Giovanni Reyna versteckte bäuchlings seinen Kopf im Rasen, ebenfalls weinend. Beide wurden getröstet von einem Teamkollegen in Trainingshose, den viele BVB-Fans gefühlt schon vergessen haben: Nico Schulz. Der einstige Nationalspieler (zwölf Länderspiele, zwei Tore) steht zwar immer noch offiziell in Diensten von Borussia Dortmund, zu mehr als dem Job des Seelentrösters reicht es aber seit längerer Zeit schon nicht mehr.

Dabei war eines der größten Missverständnisse der Vereinsgeschichte mit großem Tamtam angepriesen worden. Schulz wurde für satte 25,5 Mio. Euro aus Hoffenheim verpflichtet, galt als klangvolles Versprechen für die linke Außenbahn. Daraus wurde: Nahezu nichts. Der letzte Pflichtspieleinsatz des 30-Jährigen liegt mittlerweile über ein Jahr in der Vergangenheit, es waren 22 Minuten beim 3:1-Sieg in Fürth am 33. Spieltag der Saison 2021/22. Es folgten zahlreiche erfolglose Verkaufsversuche. Obendrein schwächte die Strafanzeige wegen häuslicher Gewalt sein Standing. Bis heute bestreitet Schulz die Vorwürfe.

Schulz könnte bis zu acht Monatsgehälter kassieren – wenn er geht

Doch was passiert nun mit dem 162-maligen Bundesligaprofi (fünf Tore, 16 Assists), dessen Marktwert laut transfermarkt.de von einst 25 Mio. Euro auf mittlerweile nur noch zwei Mio. Euro in den Keller gerasselt ist? Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2024, das Gehalt liegt in Sphären, die sich nur die wenigsten Klubs leisten können - oder wollen.

Deshalb sollen die Verantwortlichen beim BVB nun sogar eine Möglichkeit in den Gedankenkreis mit aufgenommen haben, die so nur selten vorkommt. Nachdem Schulz selbst ablösefrei keinen Abnehmer fand, soll es laut Bild ernsthafte Überlegungen geben, sich vom Linksverteidiger freizukaufen. Und zwar mit einer Vertragsauflösung verbunden mit einer Einmalzahlung von bis zu acht Monatsgehältern. Hieße für den gebürtigen Berliner: Der goldene Handschlag für rund zwei Mio. Euro nur dafür, dass er den Verein verlässt. Aus Sicht von Borussia Dortmund eine skurril teure Variante, um final dennoch einiges an Geld zu sparen. Und aus Sicht von Nico Schulz vielleicht doch noch einmal die Möglichkeit, als Fußballer für Schlagzeilen zu sorgen.