Bericht: BVB trifft Entscheidung über möglichen Gündogan-Transfer

Borussia Dortmund hat offenbar Abstand von Bemühungen um eine Verpflichtung von Ilkay Gündogan genommen. Wie die Bild berichtet, habe es in der BVB-Führungsetage zwar einen „intensiven Gedankenaustausch“ über eine mögliche Rückholaktion des Nationalspielers gegeben, diese Überlegungen seien nun aber ad acta gelegt worden. Der Klub rechne sich keine Chancen mehr auf den Transfer aus. Gündogan steht noch bis Ende des Monats bei Champions-League-Sieger Manchester City unter Vertrag und könnte anschließend ablösefrei den Verein wechseln.

Zuletzt hatte es geheißen, dass auch die Borussia in den Poker um den Mittelfeldspieler einsteigen wolle. Gündogan spielte bereits von 2011 bis 2016 in Dortmund, wechselte anschließend für eine Ablösesumme in Höhe von 27 Millionen Euro zu City und entwickelte sich beim Premier-League-Klub kontinuierlich weiter. Mit dem 32-Jährigen als Kapitän gewannen die Engländer in der abgelaufenen Saison neben der Königsklasse auch die nationale Meisterschaft und den FA Cup. Gündogan bestritt auf dem Weg zum ersten Triple der Vereinsgeschichte insgesamt 51 Pflichtspiele. Dabei erzielte er elf Tore und steuerte sieben Vorlagen bei.

Manchester bemüht sich, den Führungsspieler in den eigenen Reihen zu halten und mit einem neuen Vertrag auszustatten. Doch auch dem FC Barcelona wird seit Monaten großes Interesse an einer Verpflichtung Gündogans nachgesagt. Der Profi selbst hatte sich zuletzt stets bedeckt zu seinen Zukunftsplänen gehalten, allerdings eine zeitnahe Entscheidung angekündigt.

DFB: Gündogan verzichtet auf Mannschaftstraining

Nach den Champions-League-Feierlichkeiten war Gündogan am Mittwochabend bei der Nationalmannschaft in Frankfurt/Main eingetroffen. Auf das Abschlusstraining vor dem Länderspiel am Freitag in Warschau gegen Polen verzichtete er und absolvierte am Donnerstag eine individuelle Einheit auf einem Nebenplatz.