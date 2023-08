Kuriose Wechsel-Szene um Malen ebnet Weg zum Sieg

Der Arbeitstag des Matchwinners war eigentlich schon beendet. Donyell Malen eilte sieben Minuten vor dem Ende des Bundesliga-Auftakts gegen den 1. FC Köln in Richtung der Bank von Borussia Dortmund. Jamie Bynoe-Gittens sollte kommen und den Niederländer ersetzen. Doch dann signalisierte plötzlich Außenverteidiger Julian Ryerson, dass er nicht mehr weiterspielen könne. Rund um BVB-Trainer Edin Terzic wurde es hektisch. Mit entschuldigender Geste in Richtung von Bynoe-Gittens beorderte der Coach den jungen Engländer zurück auf die Bank. Malen durfte auf dem Feld bleiben. Thorgan Hazard ersetzte schließlich Ryerson.

Ein Durcheinander, das sich am Ende auszahlen sollte. In der 88. Minute segelte eine Ecke von Julian Brandt durch den Kölner Strafraum und landete vor Malens Füßen. Der Flügelspieler bugsierte den Ball mit Glück, Geschick und als Aufsetzer in Richtung des FC-Tores, wo die Kugel schließlich zum entscheidenden Treffer einschlug. 1:0 (0:0) - der Saisonstart der Borussia war doch noch gerettet. „Solche Geschichten schreibt der Fußball“, sagte Terzic bei Sky zu der kuriosen Wechsel-Szene: „Derjenige, der draufgeblieben macht am Ende das Siegtor. Jamie wird hoffentlich nächste Woche für uns zaubern.“

Nach Malens Treffer kochte der Signal Iduna Park, die Profis feierten den Torschützen. Was blieb waren drei Punkte und reichlich Gänsehaut. Was nicht hängenblieb, war die Überzeugung, dass der BVB auch in dieser Saison zu den Titelkandidaten zählen wird. Zu mühsam war der Auftritt am Samstag. Und am Ende glücklich. Oder wie es Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus es bei Sky beschrieb: „Es war Glück für Dortmund, dass sich Ryerson müde gemeldet hat. So ist Malen im Spiel geblieben und hat dieses Tor gemacht.“