Matthäus schlägt Alarm: Beim BVB „muss sich schnell was ändern“

Bei Borussia Dortmund zehren die vergangenen Monate an den Nerven. Im Mai verspielten die Westfalen in einem dramatischen Bundesliga-Finish die erste Meisterschaft seit 2012, nun stottert der BVB-Motor auch zum Start der neuen Saison gewaltig. Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus schlägt mit Blick auf die jüngsten Patzer gegen Underdog VfL Bochum (1:1) und Aufsteiger 1. FC Heidenheim (2:2) Alarm. „Fünf Punkte aus drei Spielen gegen Mannschaften, die qualitativ weit unter den Möglichkeiten des BVB sind. Da muss sich schnell was ändern in Dortmund, sonst herrscht bald nicht nur auf den Rängen des Signal Iduna Parks absolute Unzufriedenheit“, schreibt der 62-Jährige in seiner Sky-Kolumne.

Die Liga-Spitze um Bayer Leverkusen und Dauerkonkurrent FC Bayern München ist nach nur drei Partien bereits um vier Zähler enteilt - auch weil der BVB selbst beim bisher einzigen Sieg gegen den 1. FC Köln (1:0) keinen überzeugenden Liga-Auftritt hinlegte und deutlich hinter den eigenen Möglichkeiten blieb. Matthäus macht „die Art und Weise, wie die Mannschaft Fußball spielt“, als großes Problem aus. „(Sébastien, Anm. d. Red.) Haller ist außer Form, das Mittelfeld hat keine Konstanz und Durchschlagskraft, und die Defensive lässt viel zu viele Chancen zu“, so das schonungslose Urteil des TV-Experten.

Selbst die Position von Trainer Edin Terzic sei nun zunehmend auf dem Prüfstand. Matthäus sieht daher besonders den Coach gefordert: „Nochmal drei so Spiele wie gegen Köln, Bochum und Heidenheim kann er sich nicht leisten. Sonst wird es wirklich ungemütlich für ihn. Das ist doch nicht der Anspruch von Borussia Dortmund. Und es kann nicht nur daran liegen, dass die verspielte Meisterschaft am letzten Spieltag der Mannschaft einen Knacks verpasst hat“, ergänzte der ehemalige Bayern-Profi.

Klar ist: Die Borussia steht bereits früh in der neuen Spielzeit unter Zugzwang. Nach der Länderspielpause steht am 16. September zunächst ein Auswärtsspiel beim SC Freiburg auf dem Programm. Drei Tage später wartet der erste Champions-League-Kracher beim französischen Branchenprimus Paris Saint-Germain.