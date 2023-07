Sabitzer wechselt vom FC Bayern zu Borussia Dortmund

Borussia Dortmund ist bei der Suche nach Verstärkung beim Rivalen aus München fündig geworden. Wie der BVB am Montagabend bekanntgab, kommt Marcel Sabitzer von Meister FC Bayern zum Vizemeister. Der österreichische Nationalspieler, der in der abgelaufenen Rückrunde an Manchester United ausgeliehen war, unterschreibt in Dortmund einen Vertrag bis 2027. Über die Ablöse machten die Klubs keine Angaben, sie soll dem Vernehmen nach jedoch inklusive möglicher Bonuszahlungen bei rund 19 Millionen Euro liegen. Im Laufe des Montags war der Österreicher bereits - offenbar zum Medizincheck - in Dortmund gesichtet worden.

Sabitzer, der künftig mit der Rückennummer 20 auflaufen wird, dürfte beim BVB als ein weiterer Baustein in den Planungen für den Ersatz von Jude Bellingham gesehen werden. Der 20 Jahre alte Schlüsselspieler verließ die Dortmunder für mehr als 100 Millionen Euro Ablöse in Richtung Real Madrid. In der Folge kam bereits Nationalspieler Felix Nmecha, um den Abschied des bisherigen Mittelfeldmotors aufzufangen. Außerdem wurde der Vertrag mit Abräumer Emre Can verlängert.

In Sabitzer gewinnt der BVB nun einen erfahrenen Bundesliga-Spieler für das Mittelfeld. Der 29-jährige Österreicher spielte nach Stationen in Österreich von 2015 bis 2021 bereits sechs Jahre für RB Leipzig, ehe er sich dem FC Bayern anschloss. In München gelang der endgültige Durchbruch allerdings nicht, weshalb es Sabitzer im Winter zu ManUnited verschlug. Bei den „Red Devils“ kam er - auch bedingt durch Verletzungen - auf nur elf Premier-League-Spiele, in denen ihm eine Vorlage gelang.