Sabitzer gibt BVB Transfer-Zusage – Verhandlungen schon finalisiert?

"Erneut ein Meilenstein"

Frauen des FC Bayern erstmals auch in der Bundesliga in der Allianz Arena

Die Frauen des FC Bayern wechseln früh in der kommenden Saison auch in der Bundesliga den Spielort. Wie zuvor schon in der Champions League bestreitet das Team am 4. Spieltag das erste Liga-Spiel in der Allianz Arena.