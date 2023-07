Marco Reus legt Kapitänsbinde beim BVB ab

Marco Reus reicht den Staffelstab bei Borussia Dortmund weiter. Der langjährige Kapitän der Westfalen legt sein Amt als Spielführer nieder, wie er am Donnerstag in einer vom Verein veröffentlichten Videobotschaft bestätigte. „Ich hatte im Urlaub sehr, sehr lange Zeit, nachzudenken und habe mich entschieden, die Kapitänsbinde weiterzugeben“, so Reus über den Prozess bei der Entscheidungsfindung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

BVB-Trainer Edin Terzic und Sportdirektor Sebastian Kehl habe der 34 Jahre alte Offensivspieler bereits informiert. „Ich durfte diese Kapitänsbinde fünf Jahre voller Stolz und mit einer großen Ehre tragen. Danke nochmal für die wunderschöne Unterstützung in den letzten Jahren. Jetzt wünsche ich natürlich Sebastian und Edin, dass sie einen sehr, sehr guten Nachfolger finden. Da bin ich mir sehr sicher“, ergänzte Reus.

Der 48-malige deutsche Nationalspieler, der 2012 von Borussia Mönchengladbach zum BVB gewechselt war, zählt seit Jahren zu den Führungsspielern beim Bundesliga-Zweiten der Vorsaison. Insgesamt kommt er bereits auf 387 Pflichtspiele für den Verein. Dabei gelangen ihm 161 Tore und 121 Vorlagen. Zudem gewann er mit den Westfalen zwei Mal den DFB-Pokal (2017, 2021) und zwei Mal den DFL-Supercup (2013, 2019).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der deutsche Meistertitel blieb Reus mit dem BVB allerdings bislang verwehrt, in der vergangenen Spielzeit verpasste er diesen erst am letzten Spieltag, als die Borussia dem FC Bayern noch den Vortritt lassen musste. Zudem galt er zuletzt nicht mehr als unangefochtener Stammspieler und fand sich vermehrt auf der Reservebank wieder. In der vergangenen Bundesliga-Saison war der gebürtige Dortmunder in 25 Partien dabei und stand 14-mal in der Anfangsformation.