BVB mit Unentschieden im Test gegen Chelsea - Neuzugänge sammeln Minuten

Borussia Dortmund hat sein drittes Testspiel der USA-Reise nach zwei Siegen mit einem Unentschieden absolviert. Am frühen Mittwochmorgen deutscher Zeit trennten sich die Schwarz-Gelben in Chicago mit 1:1 (0:0) vom FC Chelsea. Marius Wolf traf für den BVB zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung (80.), ehe Mason Burstow für die Londoner, bei denen der in diesem Sommer von RB Leipzig verpflichtete Christopher Nkunku in der Anfangsformation stand, zum 1:1-Endstand (89.) egalisierte. Der Dortmunder Tross brach nach Klub-Angaben unmittelbar nach dem Spiel zum Flughafen auf, um die Rückreise nach Deutschland anzutreten.

Beim BVB standen mit dem in der vergangenen Woche vom FC Bayern transferierten Marcel Sabitzer und Linksverteidiger Ramy Bensebaini zwei Neuzugänge in der Startelf. Der während der Vorbereitung phasenweise angeschlagene, vom VfL Wolfsburg gekommene Felix Nmecha wurde in der 72. Minute für den früheren Kapitän Marco Reus eingewechselt. „Heute war es ein bisschen bitter am Ende, dass Chelsea das Tor gemacht hat. Es war gut für mich und die anderen, Minuten zu bekommen“, wurde Nmecha auf der Klub-Homepage zitiert. Er habe zuletzt „nur kleine Probleme mit dem hinteren Oberschenkel“ gehabt.

Pflichtspiel-Start rückt näher für BVB

Vor dem Duell mit Chelsea hatten die Dortmunder während der USA-Reise Testspiel-Siege gegen San Diego Loyal (6:0) und Manchester United (3:2) eingefahren. Seinen Pflichtspiel-Auftakt der neuen Saison bestreitet der Vizemeister kommende Woche Samstag (12. August, 15.30 Uhr, Sky) beim unterklassigen TSV Schott Mainz in der ersten Runde des DFB-Pokals. Erster Gegner in der Bundesliga ist eine Woche später (19. August, 18.30 Uhr, Sky) der 1. FC Köln.