Sabitzer „enttäuscht“ vom FC Bayern: Zeit in München „nicht immer positiv“

Wenige Tage nach seinem Wechsel zum BVB hat Marcel Sabitzer über seine Zeit beim FC Bayern gesprochen und ein unbefriedigtes persönliches Fazit gezogen. „Es hat Sachen gegeben, die mir nicht so gefallen haben. Deshalb war ich auch enttäuscht“, sagte er in einer Medienrunde und nahm damit auch Bezug auf die Beobachtung, dass auf seinem Instagram-Profil alle Bilder mit Bezug zum deutschen Rekordmeister verschwunden sind. „Das ist ja nicht erst an dem Tag passiert, sondern sie sind schon vorher archiviert worden“, so der Österreicher: „Aber ich habe die Zeit nicht aus meinem Leben gelöscht.“

Er erinnerte auch daran, dass der Wechsel nach München 2021 eine Herzenssache gewesen sei: „Es war ein Kindheitstraum für mich, für diesen Verein zu spielen. Ich war als Kind einfach sehr eng verbunden. Es war eine prägende Zeit, auch wenn sie nicht immer positiv war. Aber ich will sie nicht missen.“ Ins Detail wollte er bezüglich der negativen Erlebnisse nicht gehen. „Das sind Interna. Wir brauchen nicht darüber zu reden. Man kann sich das aber denken, wenn man meine Zeit dort verfolgt hat. Es gibt aber kein schlechtes Wort von mir.“ Immerhin sei er „durch Bayern München zu Manchester United gekommen und jetzt zum BVB“.

Nun will er mit dem BVB seinem Ex-Klub den Titel streitig machen. „Es ist reizvoll, wenn du die Seiten wechselst und ein Bein stellen kannst. Aber ich bin nicht mit der Situation hergekommen, dass ich auf den FC Bayern sauer bin. Ich bin überzeugt von der Mannschaft, dem Verein, den Fans und dem Stadion.“ Es sei für ihn immer beeindruckend gewesen nach Dortmund zu kommen und deswegen freue er sich nun auf das neue Kapitel. „Ich will hier angreifen. Ich will hier Spaß haben. Und ich will mich in der Liga wieder so präsentieren, wie ich das in Leipzig in der Vergangenheit gemacht habe.“

Sabitzer: Telefonat mit BVB-Trainer Terzic überzeugte ihn

Der Perspektivwechsel von einem Rivalen zum anderen scheint dem 29-Jährigen nicht schwer zu fallen. Seine Aussagen klangen bereits wie die eines langjährigen Dortmund-Profis: „Das Bewusstsein beim BVB muss immer da sein, dass man ganz oben mitspielen muss. Man muss immer da sein, wenn man die Bayern schlagen möchte. Es gibt immer mal Spiele, die wehtun, aber du musst trotzdem da sein. Du musst den Kampf annehmen und es in jedem Spiel auf den Platz bringen. Dann kannst du sie auch auf Dauer schlagen.“ Er komme mit dem Anspruch zu den Schwarz-Gelben, eine Führungsrolle zu übernehmen: „Ich habe schon einiges erlebt in meiner Karriere. Ich weiß, wie man Titel gewinnen kann, wie man erfolgreich spielen kann.“

Laut Sabitzer hat sein Wechsel einen längeren Vorlauf gehabt, ist letztlich aber sehr schnell über die Bühne gegangen. Er habe lange mit Trainer Edin Terzic telefoniert, sagte der Österreicher. „Er hat mir sehr detailliert seinen Plan mitgeteilt. Wie ich der Mannschaft helfen kann. In dieser Rolle habe ich mich wiedergefunden. Wenn ein Fremder dich so genau kennt, das hat mich beeindruckt und zum Nachdenken gebracht“, sagte Sabitzer.

Danach habe er mit seiner Familie gesprochen, „dann habe ich das Go gegeben, dann ging es eigentlich relativ schnell. Das war ein Prozess von vielleicht 12, 14 Stunden“, sagte er, „als ich das Go gegeben habe, da gab es keine Gespräche mehr, sondern nur noch ab nach vorne und so schnell wie möglich durchziehen.“ Am Ende unterschrieb er einen Vertrag bis 2027. Der BVB zahlte dem Vernehmen nach zwischen 15 und 20 Millionen Euro Ablöse.