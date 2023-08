BVB-Sorgen vor Saisonstart: „Fragezeichen“ hinter Adeyemi und Nmecha

Borussia Dortmund startet im DFB-Pokal in die neue Saison. Am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, Sky) ist der Vize-Meister bei Regionalligist TSV Schott Mainz gefordert. Im Stadion von Bundesligist Mainz 05 beginnt offiziell die neue Spielzeit für Edin Terzics Mannschaft. Und während sich der Coach auf den Start freut, gibt es im Hinblick auf das Personal noch „zwei Fragezeichen“, wie Terzic am Donnerstag auf der Pressekonferenz erklärte: Bei Flügelstürmer Karim Adeyemi und bei Mittelfeld-Neuzugang Lukas Nmecha.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Adeyemi habe zuletzt nach Einsätzen in den Vorbereitungsspielen und im Training immer wieder Probleme nach seinem Muskelfaserriss aus der Vorsaison gehabt. „Deshalb sind wir da kein Risiko eingegangen und haben ihn in den letzten Tagen immer wieder aus dem Training rausgenommen“, erklärte Terzic. Adeyemi befände sich aber „auf einem guten Weg“. Man hoffe, dass er in der kommenden Woche pünktlich zum Bundesliga-Start gegen den 1. FC Köln am Samstagabend (18.30 Uhr, Sky) wieder zur Verfügung stehe.

Ungewisser ist die Lage beim anderen Sorgenkind: „Felix Nmecha ist im Training gestern leider umgeknickt, hat sich ein bisschen am Sprunggelenk verletzt. Da müssen wir jetzt die genaue Diagnose abwarten“, erklärte Terzic im Hinblick auf den Neuzugang, der zuletzt bei der Generalprobe gegen Ajax Amsterdam mit zwei Toren auf sich aufmerksam gemacht hatte. „Es sieht jetzt nicht allzu schlimm aus, aber da ist natürlich ein Fragezeichen dahinter, ob er zur Verfügung steht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Duranville und Meunier fehlen noch länger

Definitiv ausfallen werden laut Terzic Youngster Julien Duranville und Rechtsverteidiger Thomas Meunier. „Es wird noch ein paar Wochen dauern, bis sie wieder ins Mannschaftstraining einsteigen können“, erklärte der Coach. Giovanni Reyna und Jamie Bynoe-Gittens befänden sich zwar bereits im Aufbautraining, ein Einsatz käme aber noch zu früh. Wieder zur Verfügung stehen hingegen Torhüter Gregor Kobel und Innenverteidiger Nico Schlotterbeck.

Auf die leichte Schulter nehmen will der Trainer der Dortmunder die Partie gegen den Regionalligisten nicht: „Die ganze Mannschaft von Schott Mainz ist hochtalentiert. Und da sind viele Jungs dabei, die in Nachwuchsleistungszentren groß geworden sind.“ Der Underdog werde zudem „alles reinwerfen“. Trotzdem gibt sich Terzic optimistisch: „Wir sind uns unserer Rolle bewusst. Wir sind uns auch bewusst, was wir vorhaben in diesem Wettbewerb. Und deshalb erwarten wir von uns nicht nur eine gute Leistung, sondern auch, dass wir in die nächste Runde einziehen“, so der BVB-Coach.