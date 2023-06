Bericht: BVB interessiert sich für Talent Hannibal von Manchester United

Borussia Dortmund ist auf der Suche nach möglichen Verstärkungen offenbar bei Manchester United fündig geworden. Wie The Manchester Evening News am Donnerstag berichtet, soll der BVB unter den Klubs sein, die einen möglichen Transfer von Hannibal ausloten. Der 20 Jahre alte Tunesier, der im zentralen Mittelfeld einsetzbar ist, war in der abgelaufenen Saison von Man United an den englischen Zweitligisten Birmingham City ausgeliehen.

Dem Bericht zufolge sollen die Dortmunder bereit sein, eine Ablösesumme von etwa 15 Millionen Euro inklusive etwaiger leistungsbezogener Boni für Hannibal zu bezahlen. Jedoch plane United, dem Jungprofi in der Vorbereitung auf die neue Saison die Möglichkeit zu geben, sich für die erste Mannschaft der „Red Devils“ zu empfehlen. Es sei zudem nicht klar, ob der Premier-League-Topklub überhaupt einen Verkauf des Spielers in Erwägung ziehe oder auch eine erneute Ausleihe in Betracht käme.

Der BVB hat im zentralen Mittelfeld durchaus Personalbedarf. Mit Englands Juwel Jude Bellingham, der für eine feste Ablösesumme von 103 Millionen Euro plus Zusatzzahlungen zu Real Madrid wechselt, und dem vor einem ablösefreien Transfer zum FC Bayern stehenden Raphael Guerreiro verliert die Borussia in diesem Sommer zwei Profis, die aus dem Zentrum heraus kämpferisch und spielerisch Akzente setzen können. Zudem wurde der Vertrag von Mahmoud Dahoud, der in den Planungen von Dortmunds Trainer Edin Terzic zuletzt keine große Rolle mehr spielte, nicht verlängert. Der Deutsch-Syrer wechselt ablösefrei zum Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion. Einziger bislang feststehender Neuzugang des BVB für die neue Saison ist Linksverteidiger Ramy Bensebaini von Borussia Mönchengladbach.

Hannibal indes, der neben dem tunesischen auch einen französischen Pass hat, war 2019 aus dem Nachwuchs der AS Monaco zu Man United gewechselt. Für Birmingham bestritt er in der abgelaufenen Spielzeit 38 Partien in der zweitklassigen Championship. Dabei gelang ihm ein Treffer. Für Tunesien kommt er bislang auf 24 Länderspiele (kein Tor). Der 20-Jährige stand auch bei der Weltmeisterschaft in Katar Ende vergangenen Jahres im Kader der Nordafrikaner, kam jedoch nur zu einem Kurzeinsatz (beim 0:0 gegen Dänemark).