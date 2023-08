Bericht: BVB mit Interesse an Ex-Mainz-Profi Mateta

Weinköste

Wein und Unterhaltung am Teich in Neumünster – mit einem Bonustag

Die traditionelle Weinköste in Neumünster findet seit einigen Jahren immer am Wochenende der Messe Nordbau statt. Das ist auch in diesem Jahr so, und weil die Messe in den Holstenhallen schon am Mittwoch beginnt, gibt es auf dem Weinfest jetzt auch einen Bonustag.