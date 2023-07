BVB-Youngster Duranville könnte Saisonstart verpassen

Die Verletzungsprobleme in der Vorbereitung von Borussia Dortmund halten an. Wie der Vizemeister am Sonntagabend bekannt gab, hat sich Julien Duranville einen Muskelfaserriss zugezogen. Der 17 Jahre alte Flügelspieler wird damit nun einige Wochen ausfallen und aller Voraussicht nach den Pflichtspielstart im DFB-Pokal gegen Schott Mainz (12.08.) und womöglich auch den Bundesliga-Auftakt gegen den 1. FC Köln (19.08.) verpassen.

Zugezogen hat sich Duranville die Verletzung beim 6:0 im Test gegen San Diego Loyal am Freitag. Der junge Belgier hatte zunächst noch nach einer Minute den Führungstreffer zum 1:0 erzielt. Nach knapp einer Viertelstunde musste er dann ausgewechselt werden. Duranville kam im Januar von RSC Anderlecht zum BVB. Am letzten Bundesliga-Spieltag beim tragischen Meister-K.o. gab er sein Bundesliga-Debüt und ließ auf Anhieb sein Können aufblitzen. In der Vorbereitung stand er bisher in allen Spielen auf dem Platz.

Der BVB weilt aktuell noch auf USA-Reise. In Paradise im Bundesstaat Nevada trifft die Mannschaft von Trainer Edin Terzic dort in der Nacht zum Montag deutscher Zeit auf Manchester United (03 Uhr MESZ). Am Donnerstag (02.30 Uhr MESZ) geht es zudem in Chicago gegen Chelsea. Die Generalprobe vor dem Saisonstart findet am 06. August in Dortmund gegen Ajax Amsterdam statt. Neben Duranville musste der BVB in den USA auch bei Nico Schlotterbeck eine Verletzung hinnehmen. Der Innenverteidiger reiste zu Untersuchungen nach Dortmund ab.