Holpriger Start als BVB-Kapitän: Can sucht noch den Kurs

Ganz neu ist das Thema für Edin Terzic nicht. Schon vor dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg (4:2) sprach der Trainer von Borussia Dortmund über Emre Can, der ähnlich wie das gesamte Team des Bundesligisten holprig in die neue Saison gestartet ist. Can sei „vielleicht das Spiegelbild unserer ersten Spiele“, referierte der BVB-Coach wohl auch mit Blick auf das 2:2 gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim, das zu diesem Zeitpunkt gerade ein paar Tage zurücklag. Da hatte der Mittelfeldspieler nach dem Geschmack von Terzic „in der ersten Halbzeit ein richtig tolles Spiel gemacht. Trotzdem war er auch Teil der Mannschaft in der zweiten Halbzeit.“ Und da gab die Borussia einen 2:0-Vorsprung aus der Hand.

Nun ist Can nicht mehr nur einer von vielen Nationalspielern im Dortmunder Kader, sondern seit dieser Saison der Kapitän. Wenn der so wie beim 1:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg am vergangenen Samstag 83 Minuten auf der Bank sitzt, sorgt das für Gesprächsstoff: Ob der 29-Jährige auch an diesem Freitag (20.30 Uhr, DAZN) im Spiel bei der TSG Hoffenheim zuschauen muss? Trainer Terzic ließ diese und andere Personalfragen für Freitag offen.

BVB spielt besser ohne Can

Indes: Dass in einem hochkarätig besetzten Ensemble wie dem des BVB auch der Kapitän einmal eine Pause erhält, ist nicht verwunderlich. Schließlich werden viele Profis im Saisonverlauf wettbewerbsübergreifend ungefähr 50 Einsätze anhäufen. Das Dilemma für Terzic ist, dass das Spiel seiner Elf gegen Wolfsburg ohne Can flüssiger und besser organisiert wirkte als in den Wochen zuvor mit ihm.

In Abwesenheit des Kapitäns und des derzeit verletzten, seit seinem Wechsel vom FC Bayern bislang eher unauffällig agierenden Marcel Sabitzer führten Salih Özcan und Felix Nmecha Regie im Mittelfeld. „Es war deutlich stabiler. Wir haben wenig zugelassen, auch in der ersten Halbzeit schon mehr Ballbesitzphasen gehabt, dominanter gespielt“, analysierte Sportdirektor Sebastian Kehl– was gewiss nicht als Affront gegen Can gemeint war.

Can ist als Nationalspieler gefragt

Doch für den 29-Jährigen ist die jüngste Entwicklung ohne Zweifel ärgerlich. Im Januar 2020 war er von Juventus Turin nach Dortmund gewechselt – auch, weil der BVB einen robusten, körperlich starken Spieler suchte, der die filigran veranlagten Offensivkünstler je nach Bedarf entweder absichern oder mitreißen kann. Lange war Can nicht stabil in seinen Leistungen, musste des Öfteren auf verschiedenen Positionen aushelfen oder schleppte kleinere Blessuren mit sich herum.

In der Rückrunde der vergangenen Saison folgte der vermeintliche Durchbruch. Can war eines der Gesichter der Dortmunder Aufholjagd, die fast in den Gewinn des Meistertitels gemündet hätte. An der Seite des im Sommer zu Real Madrid gewechselten Jude Bellingham wurde er zum Mittelfeldanführer. Im März wurde er vom damaligen Bundestrainer Hansi Flick erstmals seit 2021 wieder zur Nationalmannschaft eingeladen. Seinen Vertrag beim BVB verlängerte er bis 2026.

Terzic über Can: Ist ein „geborener Siegertyp“

Über seine Ernennung zum Kapitän sagte Can in einem Sky-Interview im August: „Vor sechs, sieben Monaten hätte das niemand gedacht, ich selber auch nicht.“ Terzic sagte anlässlich der Entscheidung, Can das Amt zu übertragen: „Emre ist ein geborener Siegertyp, einer, der gerne Verantwortung übernimmt.“

Can, ausgebildet unter anderem beim FC Bayern und auch schon beim FC Liverpool unter Vertrag, schien angekommen bei der Borussia. Nun erlebt er in seinem neuen Amt eine erste Minikrise. Nach der Partie in Sinsheim warten auf den BVB gegen die AC Mailand in der Champions League (Mittwoch, 21 Uhr, DAZN) und am 7. Oktober (15.30 Uhr, Sky) gegen Union Berlin schnell die nächsten Herausforderungen. Spätestens dann wird statt des Kapitäns vielleicht ein anderer Vielspieler pausieren – und Can die Chance ergreifen wollen, das vom Trainer beschriebene Spiegelbild der ersten Spiele zu korrigieren.