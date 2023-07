BVB-Vertragsverlängerung mit Emre Can wohl fix

Lange wurde darüber spekuliert, jetzt ist es wohl passiert: Laut übereinstimmenden Medienberichten hat Emre Can seine Unterschrift unter einen neuen BVB-Vertrag gesetzt. Der 29-Jährige bindet sich wohl langfristig an Borussia Dortmund. So habe Can bis Sommer 2026 beim Vizemeister unterschrieben. Es soll sich um einen leistungsbezogenen Vertrag mit einem niedrigeren Grundgehalt als zuvor handeln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Den Berichten zufolge soll der BVB die Verlängerung mit Can bereits am Samstag offiziell bekannt geben. Im Testspiel bei Rot-Weiß Erfurt am gleichen Tag (16.30 Uhr) könnte er dann schon das erste Mal unter den neuen Bezügen spielen.

Emre Can ist Leistungsträger beim BVB

Can ist mittlerweile ein Leistungsträger beim BVB: Er war Anfang 2020 zunächst auf Leihbasis von Juventus Turin zum BVB gewechselt. Später verpflichtete ihn der Revierklub für eine Ablösesumme von kolportierten 25 Millionen Euro fest. Lange Zeit fand der gebürtige Frankfurter, der in der Jugend auch beim FC Bayern ausgebildet wurde, jedoch nicht zu seiner Topform. Gelegentlich wurde Can durch Blessuren zurückgeworfen, zudem musste er oft auf verschiedenen Positionen aushelfen. Erst im Laufe der vergangenen Saison avancierte er im defensiven Mittelfeld zu einem Leistungsträger im Dortmunder Team. Im März wurde er darum auch erstmals seit Juni 2021 wieder für die deutsche Nationalmannschaft berücksichtigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit dem BVB, für den er bislang wettbewerbsübergreifend 121 Partien (zwölf Tore, acht Assists) absolvierte, stand Can in der vergangenen Spielzeit dicht vor dem Gewinn der deutschen Meisterschaft. Durch ein 2:2 gegen Mainz 05 verspielten die Schwarz-Gelben am letzten Spieltag jedoch ihren Zwei-Punkte-Vorsprung gegenüber den Bayern.