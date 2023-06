„WAZ“ berichtet über Geheimtreffen: Felix Nmecha kurz vor BVB-Transfer

Der Vollzug des Transfers ist offenbar nur noch eine Frage der Zeit: Nach Informationen der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung (WAZ+), die wie der SPORTBUZZER dem RedaktionsNetzwerk Deutschland angehört, soll der Wechsel von Felix Nmecha zu Borussia Dortmund noch vor dem Trainingsauftakt des Vizemeisters (5. Juli) über die Bühne gehen. Der Nationalspieler und Shootingstar des VfL Wolfsburg wird beim BVB als Nachfolger für den zu Real Madrid abgewanderten Jude Bellingham angesehen. Der 22-Jährige könnte den Dortmundern bis zu 30 Millionen Euro kosten, heißt es.

Nmecha: Gespräche mit Terzic und Kehl

Der BVB scheint von den Qualitäten des Wolfsburg-Youngsters überzeugt zu sein. Sowohl Trainer Edin Terzic über einen Zoom-Call als auch BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl bei einem Geheimtreffen hätten laut WAZ bereits mit Nmecha gesprochen. Terzic soll dem Mittelfeldspieler mitgeteilt haben, dass er ihn in der kommenden Saison unbedingt im schwarz-gelben Trikot spielen sehen wolle. Der BVB-Trainer schätze die physische Präsenz Nmechas, sein starkes Kopfballspiel sowie dessen technische Qualitäten.

Der in Hamburg geborene Nmecha, dessen älterer Bruder Lukas ebenfalls beim VfL unter Vertrag steht, zog mit seiner Familie im Alter von sieben Jahren nach England, wo er in der Jugendakademie von Manchester City fußballerisch ausgebildet wurde. 2021 erfolgte der Wechsel nach Wolfsburg, wo er noch bis 2025 unter Vertrag steht. Für die „Wölfe“ kam Nmecha bisher 50-mal zum Einsatz, er schoss drei Tore. Im März feierte er bei der 2:3-Niederlage gegen Peru sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft, die aktuellen Länderspiele verpasste er aufgrund einer leichten Verletzung.

Nmecha-Deal mit BVB könnte nur noch an Fan-Protest scheitern

Nmecha dürfte von den BVB-Fans allerdings nicht mit offenen Armen empfangen werden. In der jüngeren Vergangenheit veröffentlichte der DFB-Jungstar immer wieder brisante Beiträge auf seinem Instagram-Kanal, die den Eindruck erweckten, dass der streng gläubige Christ homophob und transfeindlich sein könnte. Zuletzt forderte ein großer Teil der schwarz-gelben Anhängerschaft den BVB auf, Abstand von einer möglichen Verpflichtung zu nehmen. Nach Informationen des Spiegel soll sich sogar ein Sponsor eingeschaltet haben.

Zuletzt versuchte Nmecha die Wogen zu glätten, indem er in einem Beitrag schrieb, dass er niemanden diskriminiere und alle Menschen liebe. Laut WAZ könnte allerdings ein BVB-Deal noch scheitern, sollte der Widerstand des BVB-Anhangs zu groß werden.