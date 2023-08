Matthäus und Hamann kritisieren BVB scharf: „Vier Punkte sind zu viel“

Lothar Matthäus brachte das aktuelle Problem von Borussia Dortmund auf den Punkt: „Die Leistung stimmt nicht“, monierte der Rekordnationalspieler in seiner Funktion als TV-Experte für Sky am Samstagnachmittag. Was der 62-Jährige vom BVB zuvor beim VfL Bochum (1:1) gesehen hatte, gefiel im überhaupt nicht: „Sie müssen leistungstechnisch zulegen für das klare Ziel, das man sich gesteckt hat“, sagte Matthäus, der schon den Dortmunder Heimauftritt in der Vorwoche gegen den 1. FC Köln (1:0) kritisch beäugt hatte: „Für das, wie sie performt haben, sind eigentlich vier Punkte zu viel“, sagte der Weltmeister von 1990 mit Blick auf die BVB-Punkteausbeute.

Hamann ätzt: BVB hat in zwei Spielen „zehn, 15 gute Minuten gehabt“

In die gleiche Kerbe schlug auch Dietmar Hamann: „Sie haben jetzt 180 Bundesliga-Minuten gespielt nach fünf Wochen Vorbereitung und haben vielleicht zehn, 15 gute Minuten gehabt“, ätzte der ehemalige Bayern-Profi. Beim schwachen Auftaktspiel gegen Köln rettete Donyell Malen per Glückschuss dem BVB drei Punkte, in Bochum gelang wieder Malen (56. Minute) nach dem frühen Rückstand durch einen Treffer von Kevin Stöger (13.) der Ausgleich – aber nicht mehr. Vor allem in der ersten Hälfte ließ sich das Team von Trainer Edin Terzic förmlich an die Wand spielen.

Für Hamann ist unverständlich, dass Bochum gegen den Vizemeister „wahrscheinlich über 90 Minuten die bessere Mannschaft“ gewesen war: „Wenn du dort hin fährst, weißt du, da brennt der Kessel. Dann musst du bereit sein. Das waren sie heute über 90 Minuten nicht“, kritisierte der Champions-League-Sieger von 2005 die BVB-Einstellung. „Über die ersten beiden Spiele war das sehr ernüchternd von den Dortmundern“, so sein Fazit.