BVB-Sportdirektor Kehl erklärt Rolle von Ex-Bayern-Star Sabitzer

Mit dem am Montagabend perfekt gewordenen Transfer von Marcel Sabitzer könnte Borussia Dortmund die durch den Weggang von Jude Bellingham zu Real Madrid entstandene Lücke geschlossen haben. Zumindest könnte man so die Aussagen deuten, mit denen BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl in einer Mitteilung der Schwarz-Gelben die Verpflichtung des bislang für den FC Bayern München spielenden Sabitzer einordnete. „Er entspricht exakt dem Profil, das wir gesucht haben: ein zentraler Mittelfeldspieler, der uns als Box-to-Box-Akteur sowohl defensiv als auch offensiv verstärken wird“, sagte Kehl über den Österreicher, der in Dortmund das Trikot mit der Rückennummer 20 erhalten wird.

Kehl lobte den Neuen ferner als „physisch stark“, Sabitzer strahle zudem eine Menge Torgefahr aus. „Wir sind überzeugt davon, dass er auch durch seine Persönlichkeit eine wichtige Stütze des Teams werden und uns gerade in umkämpften Spielen zu noch mehr Durchschlagskraft verhelfen wird“, fügte der Dortmunder Sportdirektor hinzu. Bellingham war in der vergangenen Saison torgefährlicher Antreiber im Zentrum des BVB-Spiels. Im Sommer transferierte Dortmund den 20 Jahren Engländer für eine Ablösesumme von mehr als 100 Millionen Euro jedoch zu Spaniens Rekordmeister.

Sabitzer stand seit 2021 bei den Bayern unter Vertrag. Weil ihm der Durchbruch beim Rekordmeister nicht gelang, wechselte er in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit auf Leihbasis zu Manchester United. Nun unterschrieb er einen Vertrag bis 2027 bei der Borussia. Über seinen neuerlichen Wechsel innerhalb der Bundesliga sagte der 29-Jährige: „Die Gespräche mit Borussia Dortmunds Verantwortlichen waren hervorragend und haben mir gezeigt, wie ambitioniert sich der Klub in den kommenden Jahren aufstellen will. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass der BVB seine Ziele erreicht und möglichst bald allen Grund dazu hat, mit seinen Fans wieder etwas Besonderes zu feiern.“

Mit den Münchenern, für die er 54 Pflichtspiele bestritt, errang Sabitzer 2022 die deutsche Meisterschaft, mit Man United wurde er zuletzt englischer Ligapokalsieger. Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen wurde in einem Statement des Klubs zu Sabitzers Abgang zum Vizemeister wie folgt zitiert: „Marcel Sabitzer ist ein Spieler mit Herz und Leidenschaft, der immer alles für den FC Bayern gegeben hat. Wir bedanken uns für die gemeinsamen Erfolge und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.“

Beim BVB ist der österreichische Nationalspieler (71 Länderspiele, 14 Tore) nach Felix Nmecha (VfL Wolfsburg) und Außenverteidiger Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach) der dritte Neuzugang des laufenden Transfer-Sommers. Sabitzer kostet die Westfalen Medienberichten zufolge eine Ablösesumme von etwa 19 Millionen Euro. Der Kader der Borussia war am Montag zu einer Testspielreise in die USA aufgebrochen, laut Klub-Mitteilung sollen Sabitzer und Kehl dem Tross am Dienstag nachreisen.