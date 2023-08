Watzke sieht Trainer Terzic langfristig beim BVB und zeichnet Parallele zu Klopp

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke geht bei Borussia Dortmund von einer langfristigen Zusammenarbeit mit Trainer Edin Terzic aus. „Wir gehen die nächsten Jahre den Weg mit Edin Terzic. Punkt, aus“, bekräftigte 64-Jährige in einem ausführlichen Interview der Sport Bild. Auch als der BVB im vergangenen Winter Tabellensechster war, habe der Klub „keine Millisekunde“ daran gedacht, sich von dem Coach zu trennen.

Watzke zog in dem Gespräch sogar eine Parallele zwischen Terzic und dem langjährigen Dortmunder Erfolgstrainer Jürgen Klopp, der die Borussia in seiner siebenjährigen Amtszeit 2011 und 2012 zum deutschen Meistertitel geführt und 2012 zudem den DFB-Pokal gewonnen hatte. „Was Edin hat, und was man aber auch nicht lernen kann: Er ist nach Jürgen Klopp wieder der Trainer, der sich mit Haut und Haaren auf diesen Verein einlässt. Was in seinem Fall natürlich damit zu tun hat, dass er immer schon BVB-Fan war“, führte Watzke aus. Terzic, wie der Geschäftsführer gebürtiger Sauerländer, sei „Borusse durch und durch. Das kann man von anderen Trainern aber auch nicht verlangen.“

Terzic ist seit der vergangenen Saison Chefcoach der Dortmunder und besitzt einen Vertrag bis 2025. Nach dem Aus des damaligen Trainers Lucien Favre war er Ende 2020 als Favres bisheriger Assistent bereits als Interimscoach eingesprungen und gewann mit dem Revierklub ein halbes Jahr später den DFB-Pokal. Zuvor war Terzic bereits im Nachwuchs des BVB tätig gewesen.

Watzke: Wechsel zu Bayern für Tuchel „Herzenswunsch“

In der vergangenen Spielzeit hätte Terzic die Schwarz-Gelben beinahe zur Meisterschaft geführt. Durch ein 2:2 gegen Mainz 05 und den parallelen 2:1-Erfolg des FC Bayern beim 1. FC Köln verspielte die Borussia aber ihren Zwei-Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze. Über das Saisonfinale sagte Watzke: „Es hat mich tief getroffen, das gebe ich zu. Die zwei Wochen danach waren schlimmer als nach dem Champions-League-Finale 2013 gegen Bayern in Wembley (1:2, Anm. d. Red.).“

Über das Engagement von Thomas Tuchel als Trainer des FC Bayern München zeigte sich Watzke indes nicht überrascht. „Es war für mich klar, dass er irgendwann zu Bayern gehen würde. Ich habe damals schon zu seiner Zeit bei Borussia Dortmund gespürt, dass das sein innerster Herzenswunsch ist. Thomas hatte schon eine Wohnung in München, er kommt aus Bayern, da gehörte nicht viel Fantasie dazu“, so der BVB-Boss. Tuchel war von 2015 bis 2017 als unmittelbarer Klopp-Nachfolger Trainer in Dortmund. Obwohl er mit dem BVB 2017 den DFB-Pokal gewann, trennten sich die Wege anschließend - unter anderem aufgrund unterschiedlicher Auffassungen bei der Aufarbeitung des Bombenanschlags auf den Mannschaftsbus im April 2017.