Weitere BVB-Transfers? Kehl erklärt: „Dann werden wir noch zuschlagen“

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl startete sein Interview beim Pay-TV-Sender Sky am Samstagabend mit einer klaren Ansage: „Wenn ihr noch ein bisschen was in der Schublade habt, wo ich Kohle rausziehen kann, dann können wir alle Optionen noch gerne wahrnehmen“, sagte der Transfer-Chef von Borussia Dortmund vor dem Abendspiel gegen den 1. FC Köln. Zuvor hatte das Sky-Team um Rekordnationalspieler Lothar Matthäus über mögliche weitere Sommer-Neuzugänge des BVB gesprochen.

Dortmund hat in diesem Transferfenster erst dreimal zugeschlagen. Felix Nmecha (VfL Wolfsburg, Ablöse: 30 Millionen Euro), Marcel Sabitzer (FC Bayern, 19 Millionen Euro) und Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach, ablösefrei) stießen bislang zum Vizemeister. Mit Jude Bellingham (Real Madrid, 103 Millionen Euro) gab der BVB auch nur einen Spieler ab. Passiert also noch was beim BVB? „Vielleicht haben wir auch noch ein, zwei Abgänge. Wir werden natürlich auf alles vorbereitet sein“, sagte Kehl.

Das Transferfenster ist noch bis zum 1. September geöffnet. Zuletzt wurden Nationalspieler Armel Bella-Kotchap (FC Southampton) und der ehemalige Mainz-Stürmer Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) mit dem BVB in Verbindung gebracht. Über Namen wollte Kehl zwar nicht sprechen – deutete jedoch an, dass bis Monatsende noch etwas passieren könnte: „Wenn es noch eine Möglichkeit gibt, die wirklich Sinn macht für uns, dann werden wir noch zuschlagen“, so der BVB-Sportdirektor.

Transfer notwendig? BVB-Sportdirektor Kehl fühlt sich mit Kader „sehr wohl“

Mit dem Kader fühle sich Coach Edin Terzic aber auch schon im Moment „sehr wohl“, sagte Kehl: „Der Trainer ist mit dem Kader zufrieden. Wir fühlen uns gut aufgestellt, auch wenn man natürlich an ein, zwei Schrauben immer drehen kann. Optimieren kann man immer.“

Nur, sind die finanziellen Mittel dafür auch da? „Wir sind ein bisschen eingeschränkt“, gab Kehl zu. Da helfe auch das eingenommene Geld aus dem Bellingham-Transfer nicht. „Das war zwar ein großer Transfer, aber da konnten wir am Ende nur 60 bis 65 Prozent wieder investieren. Bayern und Leipzig konnten insgesamt mehr ausgeben“, stellte der BVB-Chef fest.