Saisonauftakt in Gefahr

Bericht: BVB droht mehrwöchiger Schlotterbeck-Ausfall

Borussia Dortmund muss in den ersten Pflichtspielen der neuen Saison womöglich auf Nico Schlotterbeck verzichten. Der Innenverteidiger war am Wochenende vorzeitig aus den USA in die Heimat gereist.