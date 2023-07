BVB nimmt offenbar Bayern-Profi Sabitzer ins Visier

Nach der ablösefreien Verpflichtung von Niklas Süle im vergangenen Sommer hat Borussia Dortmund offenbar erneut ein Auge auf einen Spieler seines Erzrivalen FC Bayern geworfen. Wie die Bild berichtet, liebäugelt der BVB damit, den österreichischen Nationalspieler Marcel Sabitzer zur Borussia zu locken. Der 29-Jährige besitzt beim deutschen Rekordmeister noch einen Vertrag bis 2025, dürfte von seinem Klub bei einem marktgerechten Angebot grundsätzlich aber keine Steine in den Weg gelegt bekommen. Ob dies auch bei einer Offerte aus Dortmund gilt?

In der zweiten Hälfte der vergangenen Saison war Sabitzer an Manchester United ausgeliehen und hinterließ in 18 Pflichtspielen (drei Tore, eine Vorlage) einen durchaus passablen Eindruck bei Englands Rekordmeister. So sollen sich die „Red Devils“ weiterhin mit einer festen Verpflichtung des Mittelfeldspielers auseinandersetzen. Auch Besiktas Istanbul und der FC Barcelona gelten als Interessenten. Das Datenportal transfermarkt.de beziffert Sabitzers Marktwert derzeit auf 20 Millionen Euro.

Eine Planstelle im BVB-Kader wird sich für den vornehmlich in der Zentrale beheimateten Antreiber finden lassen. Nach den Abgängen von Jude Bellingham (zu Real Madrid) und Mo Dahoud (zu Brighton & Hove Albion) verpflichteten die Dortmund bislang einzig Felix Nmecha (VfL Wolfsburg) für die Position in der Mitte des Spielgeschehens. Auch finanziell dürfte ein Transfer für den Vizemeister problemlos zu stemmen sein. Allein der Verkauf von Bellingham spülte über 100 Millionen Euro in die Klubkasse.

