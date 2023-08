BVB patzt in Bochum - Union marschiert weiter, Heidenheim verspielt Führung

VfL Bochum - Borussia Dortmund 1:1 (1:0)

Borussia Dortmund hat am zweiten Spieltag der neuen Saison einen ersten kleinen Dämpfer hinnehmen müssen. Im Ruhr-Duell beim VfL Bochum musste sich das Team von Trainer Edin Terzic, der Neuzugang Felix Nmecha erstmals in einem Pflichtspiel von Beginn an aufbot, trotz einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang mit einem 1:1 (0:1) begnügen. Kevin Stöger brachte die kampf- und laufstarken Gastgeber mit einem Schuss ins lange Eck früh mit 1:0 in Führung (13.). In der Folge hatte der BVB wie schon beim 1:0-Auftaktsieg gegen den 1. FC Köln zunächst lange Zeit Mühe, die nötige offensive Durchschlagskraft zu entwickeln. Donyell Malen brach wie schon gegen Köln den Bann und glich für den BVB zum 1:1 aus (56.). Im Anschluss hatten die Dortmunder ihre stärkste Phase. Doch es blieb dabei: Im Abschluss fehlte es der Borussia an der nötigen Wucht, zudem blieb auch Bochum torgefährlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

SC Freiburg - Werder Bremen 1:0 (0:0)

Europa-League-Teilnehmer SC Freiburg hat bei seiner Heimpremiere der neuen Saison den zweiten Sieg im zweiten Ligaspiel gefeiert. Gegen Werder Bremen glückte den Breisgauern dank eines Treffers von Rückkehrer Maximilian Philipp in der Nachspielzeit (90.+6) ein 1:0 (0:0)-Erfolg gegen Werder Bremen. Die Gäste von der Weser erarbeiteten sich insgesamt einige gute Möglichkeiten, agierten im Abschluss aber nicht effektiv genug. Beim SCF indes wechselte Trainer Christian Streich in der zweiten Hälfte den vom VfL Wolfsburg verpflichteten Rückkehrer Philipp und damit letztlich den Sieg ein (61. Minute für Roland Sallai). Während Freiburg nach dem 2:1-Erfolg bei der TSG Hoffenheim nunmehr die Maximalausbeute von sechs Zählern auf dem Konto hat, steht Werder nach der 0:4-Pleite gegen den FC Bayern ohne Punkte und ohne Torerfolg da.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

1. FC Köln - VfL Wolfsburg 1:2 (0:0)

Der 1. FC Köln wartet auch nach dem zweiten Spieltag weiter auf seinen ersten Sieg der neuen Saison. Eine Woche nach der unglücklichen 0:1-Niederlage bei Borussia Dortmund unterlag die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart am Samstag dem VfL Wolfsburg mit 1:2 (0:0). Die Niedersachsen hatten zum Auftakt bereits mit 2:0 gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim gewonnen. Nach einer ersten Hälfte auf mäßigem Niveau brachte Wolfsburg-Leihgabe Luca Waldschmidt die Kölner kurz nach Beginn der zweiten Hälfte mit 1:0 in Führung (55.). Wenige Minuten später markierte Jonas Wind den 1:1-Ausgleich für die „Wölfe“ (62.). Der dänische Angreifer drehte die Begegnung mit seinem zweiten Treffer (72.) schließlich zugunsten der Gäste. Diese hielten den FC danach weitgehend vom eigenen Tor fern, es blieb beim VfL-Sieg.

Darmstadt 98 - Union Berlin 1:4 (1:3)

Union Berlin ist auch in Unterzahl nicht zu stoppen und feiert seinen Neuzugang Robin Gosens. Der deutsche Nationalspieler stand beim 4:1 (3:1)-Auswärtssieg bei Aufsteiger SV Darmstadt 98 erstmals in der Startelf und bedankte sich mit einem Doppelpack (4. und 34.) für das Vertrauen von Trainer Urs Fischer. Nach dem ersten Gosens-Treffer dezimierte sich der Champions-League-Teilnehmer am letzten Spieltag vor der Königsklassen-Auslosung am kommenden Donnerstag selbst: Leeds-Leihgabe Brenden Aaronson sah in der 21. Minute nach einem Foul an Fabian Nürnberger die Gelb-Rote Karte. Kurz darauf traf Marvin Mehlem (24.) zum Ausgleich. Union blieb aber auch in Unterzahl die klar bessere Mannschaft: Gosens, Kevin Behrens (39.) und Danielo Doekhi (65.) sorgten für den zweiten Sieg in Folge der „Eisernen“, die damit zunächst die Tabellenspitze übernehmen. Darmstadt kassierte dagegen die zweite Pleite in Serie.

1. FC Heidenheim - TSG Hoffenheim 2:3 (1:0)

Der 1. FC Heidenheim hat im zweiten Bundesliga-Spiel der Vereinsgeschichte den ersten Sieg aus der Hand gegeben. Bei der Liga-Premiere im eigenen Stadion verlor der Zweitliga-Meister gegen die TSG Hoffenheim trotz 2:0-Führung noch mit 2:3 (1:0). Eine Woche nach der 0:2-Pleite beim VfL Wolfsburg zeigten sich die Heidenheimer zunächst wie ausgewechselt. Schon in der 16. Minute hatte Jan-Niklas Beste per Handelfmeter die Riesenchance auf den ersten Treffer im Oberhaus der FCH-Geschichte, doch der 24-Jährige vergab den Strafstoß im Duell mit Hoffenheim-Torhüter Oliver Baumann. Zehn Minuten später trug sich Beste dann doch per direkt verwandeltem Freistoß in die Geschichtsbücher ein. Marvin Pieringer (58.) schien per Kopfballtreffer den Sieg besiegelt zu haben. Doch die TSG kämpfte sich zurück – und wie: Ein Doppelschlag von Maximilian Beier (77.) und Pavel Kaderabek (80.) sorgte für den Ausgleich. Per Foulelfmeter besorgte Andrej Kramaric (88.) den Hoffenheimern dann noch den Siegtreffer und damit den ersten Saisonsieg. Heidenheim steht tabellarisch weiter mit leeren Händen da.