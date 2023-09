BVB-Pechvogel Morey fällt schon wieder aus

Schummelei und Übergriffe

Die Stadt Kiel will den freien Eintritt in ihre Schwimmbäder für bedürftige Kinder und Jugendliche in Besitz der Kiel-Karte vorerst abschaffen. Nachdem es zu Ärger mit aggressiven Jugendlichen im Hörnbad und Schummelei an der Kasse gekommen ist, soll es eine Neuregelung geben.