Ryerson fraglich, positive Reyna-Nachricht: Terzic gibt Personal-Update

Borussia Dortmund muss beim kleinen Revierderby gegen den VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr, Sky) um den Einsatz von Außenverteidiger Julian Ryerson bangen. Nach dem Bundesliga-Auftakt gegen den 1. FC Köln (1:0) am vergangenen Samstag stehe hinter dem Einsatz des Defensivspielers ein Fragezeichen, wie BVB-Trainer Edin Terzic am Donnerstag auf der Pressekonferenz mitteilte. „Er hat ganz zu Beginn des Spiels eine fiese Grätsche von hinten auf Höhe der Mittellinie bekommen“, begann der Dortmunder Coach seine Ausführungen.

Zwar hätte der 25-Jährige in der Folge weiterspielen können, „im kalten Zustand wurde der Schmerz aber größer“, so Terzic. In der Woche vor dem Duell mit Bochum habe Ryerson nun „nicht beschwerdefrei trainieren“ können. Ein Einsatz gegen den VfL ist offen.

Weitaus positivere Nachrichten gab es indes von Giovanni Reyna zu verkünden. „Erfreulich ist, dass Gio Reyna heute zum ersten Mal wieder mit uns auf dem Platz steht“, sagte Terzic. Der 20 Jahre alte US-Amerikaner hatte zuletzt wegen einer nicht näher spezifizierten Beinverletzung individuell trainieren und beim Liga-Start gegen Köln passen müssen. Ob er schon gegen Bochum ins Dortmunder Aufgebot zurückkehrt, blieb zunächst unklar.

„Wir sind bereit für dieses Spiel.“ BVB-Trainer Edin Terzic vor dem Duell mit Bochum

Fehlen werden dem BVB neben Wackelkandidat Ryerson nun ausschließlich Julien Duranville, Thomas Meunier und Abdoulaye Kamara. „Ansonsten hat sich die Situation nicht verändert“, ergänzte Terzic. Nach dem bisweilen wackligen Auftritt seines Teams gegen Köln erwartet der BVB-Trainer gegen Bochum ein anderes Gesicht. „Wir sind bereit für dieses Spiel, egal wie hitzig und intensiv es gemacht wird. Wir haben große Lust“, so Terzic. Der VfL hatte den Start in die neue Spielzeit in den Sand gesetzt und beim VfB Stuttgart eine herbe 0:5-Pleite kassiert.