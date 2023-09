„Kann ich eigentlich gesperrt werden?“ - Sammer-Wutrede live im TV

Die Spieler von Borussia Dortmund trotteten nach dem chancenlosen Auftritt zum Champions-League-Auftakt bei Paris Saint-Germain (0:2) betroffen über den Platz. Zu deutlich war der Klassenunterschied im Prinzenpark gegen den Mitfavoriten. Die BVB-Profis ließen das Feuer aus alten Glanzzeiten größtenteils vermissen. Statt der Profis loderte nach Abpfiff nur der externe Berater – und zwar lichterloh. In einer bemerkenswerten Wutrede, in der er selbst kurz die Angst aussprach, für seine Aussagen gesperrt zu werden, hat Matthias Sammer bei Amazon Prime den Schiedsrichter Jesús Manzano und dessen Vorgesetzten Roberto Rosetti verbal zerlegt.

Was war passiert? In der 47. Minute prallte BVB-Profi Niklas Süle im eigenen Strafraum ein missglücktes Zuspiel von Kylian Mbappé an die Hand. Süle, gerade mitten in einer Grätschbewegung, spielte den Ball aus kürzester Distanz mit der ausgestreckten Hand, mit der er sich von der Grätsche abstützen wollte. Der Spanier Manzano entschied sofort auf Strafstoß – auch nach Rücksprache mit dem VAR blieb er bei seiner Entscheidung. „Er fällt auf seine Hand. Er muss sich irgendwo abstützen. Das habe ich dem Schiedsrichter mehrfach gesagt. Ich habe gesagt: ‚Bitte geh raus und schaue es dir an.‘“, berichtete BVB-Kapitän Emre Can. Doch der Referee tat es nicht. Den fälligen Elfmeter verwandelte Mbappé zum 1:0.

Eine Situation, die Sammer förmlich auf die Palme brachte: „Ich bin froh, dass bald die Künstliche Intelligenz kommt“, ätzte der Ex-Nationalspieler und heutige TV-Experte für Amazon Prime. „So wie der Schiedsrichter über den Platz gestolpert, stolziert ist, dann macht es keine Freude mehr.“

Der einstige BVB-Meistertrainer redete daraufhin sich so in Rage, dass er kurzzeitig mitten im eigenen Satz um eine Reaktion der UEFA bangte. „Ich glaube Roberto Rosetti ist der von der UEFA – kann ich eigentlich gesperrt werden?“, fragte Sammer vorsichtig. Moderator Sebastian Hellmann entgegnete: „Ich glaube nicht, nein. Also wenn, dann vom Prime-Chef.“

Sammer ätzt gegen Schiedsrichter: „Ich mag dieses Arrogante, dieses Abwinken nicht“

Daraufhin griff Sammer dann auch Rosetti, den Vorsitzenden der UEFA-Schiedsrichterkommission, an: „Okay. Roberto Rosetti sehen wir auch hier auch ab und zu, wenn er da ist. Wenn der so um das Stadion stolziert, denke ich immer: ‚Naja, wenn die Jünglinge das sehen, denken sie: Stolzieren ist richtig‘“, wütete der BVB-Berater – und schwenkte wieder zum Schiedsrichter des PSG-Spiels rüber. „Ein Schiedsrichter auf dem Spielfeld muss eine gewisse Autorität haben, eine gewisse Natürlichkeit. Ich mag aber dieses Arrogante, dieses Abwinken nicht“, kritisierte Sammer Manzano. „Ich fand schon, dass es eine spielentscheidende Szene und eine totale Fehlentscheidung war. Nicht eine Vielleicht- oder Kann-Situation.“

Ziel von Sammers Kritik: Schiedsrichter Jesús Manzano, hier im Gespräch mit Niklas Süle. © Quelle: IMAGO/PanoramiC

Ähnlich sah es BVB-Trainer Terzic: „Wir haben es sofort von der Bank aus gesehen, dann in der Taktik-Kamera und natürlich auch das TV-Bild. Aber es bringt ja nix“, sagte der Coach resignierend. „Wir haben in den letzten Jahren darüber diskutiert, wir werden in den nächsten Jahren darüber diskutieren, solange es diese klare Linie nicht gibt, können wir sehr wenig dagegen tun.“

Sammer jedenfalls war während der Nachberichte ob er Elfmeter-Situation kaum zu halten und legte nochmal nach: Süle sei „kein künstlich intelligenter Roboter, wie die Schiedsrichter irgendwann wahrscheinlich sein werden, sondern ein Mensch, der dort eine völlig normale Bewegung abhält“. Für ihn gäbe es „keine Diskussion“, dass die Entscheidung falsch sei.