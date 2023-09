Terzic ringt nach Worten, Füllkrug bemängelt Bereitschaft

Edin Terzic war auf 180, sein leerer Blick beim Interview mit DAZN-Reporter Elmar Paulke war vielsagend. Im Trainer von Borussia Dortmund brodelte es nach dem 2:2 im Heimspiel am Freitagabend gegen den 1. FC Heidenheim. Gegen den Aufsteiger verspielten die BVB-Profis eine 2:0-Führung und machten ihren Coach vor Wut fast sprachlos. „Es ist schwer, das Ganze zu erklären“, rang Terzic nach Worten – nur um sie dann doch zu finden und die Partie auf den Punkt zu analysieren: „Wir haben dieses Spiel komplett aus der Hand gegeben.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Brandt (7.) und der neue BVB-Kapitän Emre Can (15., Handelfmeter) hatten früh für eine eigentlich beruhigende Führung gesorgt. Nach vielen vergebenen Chancen ging spätestens nach dem Anschlusstor durch Eren Dinkci (61.) das große Bangen los. Ein Foulelfmeter von Tim Kleindienst (82.) nach einem chaotischen Videocheck besiegelte schließlich die Überraschung. „Wir haben uns zum großen Teil selbst geschlagen in der zweiten Halbzeit“, schimpfte auch Torschütze Julian Brandt hinterher bei DAZN: „Solche Gegentore brechen uns das Genick.“ Und im Aufbauspiel habe man „wilde Fehler“ gemacht.

Ähnlich sah es Terzic: Er bemängelte, dass sein Team das Spiel in der zweiten Halbzeit, in der der BVB völlig den Faden verlor, „wild“ habe werden lassen. „Am Ende muss man sagen, dass wir uns einfach selbst geschlagen haben“, kritisierte der Coach des Vizemeisters. „Selbst als es noch zwölf Minuten Nachspielzeit gab haben wir es nicht klar zu Ende gespielt, sondern es wild werden lassen. Wir wollten mit jeder Aktion schnell, schnell, schnell vor das Tor kommen.“ Es gelang nicht – und wenn, zu ungenau. „Das sind Dinge, die dürfen uns nicht passieren, wenn wir die ganz großen Ambitionen haben wollen, weil Spitzenmannschaften sowas nicht passiert und uns wiederholt“, meckerte Terzic weiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Füllkrugs BVB-Debüt „eine verrückte Partie“

Der am Donnerstag von Werder Bremen verpflichtete Niclas Füllkrug wurde in der 78. Minute eingewechselt. Er konnte sich in der restlichen Spielzeit nicht mehr auszeichnen, hatte aber eine klare Meinung zum Spielgeschehen: „Eine verrückte Partie“, so das Fazit des Nationalspielers. „Die zweite Halbzeit darf so nicht passieren nach einer soliden ersten Halbzeit, wo wir das Spiel komplett im Griff haben.“ Das 3:0 habe aus seiner Sicht einfach gefehlt – und noch mehr: „Ich glaube, dass wir nicht mehr diese Bereitschaft hatten, uns anzubieten, den Ball haben zu wollen und die Dinge lösen zu wollen“, monierte der Neuzugang.