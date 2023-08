Rüffel für Adeyemi: Was der BVB von seinem Angreifer sehen will

Bei Nationalspieler Karim Adeyemi sehen die Verantwortlichen von Borussia Dortmund offenbar Luft nach oben. BVB-Trainer Edin Terzic wünscht sich vom 21-Jährigen manchmal mehr Seriosität im Training, sagte er am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Der 40-Jährige stützte damit Aussagen seines Co-Trainers Armin Reutershahn, der jüngst auf der Veranstaltung eines Sponsors mit Adeyemi gesagt hatte: „Er hat alle Fähigkeiten, die man haben kann und haben muss, um ein Topspieler in Europa zu werden. Er ist noch keiner, aber er kann es werden. Aber manchmal fehlt mir einfach so diese Seriosität.“

Mit einem Lächeln auf den Lippen sagte Terzic dazu: „Karim hat das definitiv nicht zum ersten Mal gehört. Ich kann Armin da komplett unterstützen.“ In dem Offensivspieler stecke unglaubliches Potenzial. „Aber wir wissen halt auch noch, dass da eine Form von Konstanz und Effektivität noch dazukommen muss. Die haben wir in Angriff genommen – gemeinsam mit dem kompletten Trainerteam und auch mit Karim“, sagte Terzic.

Der BVB-Coach ergänzte: „Das sind keine Geheimgespräche, die wir da mit ihm führen. Damit gehen wir offen um. Das ist ja auch der Weg, den er gehen wollte. Er hat sich bewusst für uns entschieden, weil er die nächsten Schritte machen möchte. Und das ist etwas, was wir in sein Spiel hineinbringen wollen und daran erinnern wir ihn jeden Tag im Training.“