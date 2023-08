BVB wohl an serbischem Abwehr-Talent interessiert

Borussia Dortmund sieht sich offenbar nach Verstärkung in der Abwehrzentrale um. Einem Bericht der Bild zufolge soll sich der serbische U21-Nationalspieler Stefan Lekovic von Roter Stern Belgrad in den Fokus des Vizemeisters gespielt haben. Der 19-Jährige hat laut dem Datenportal transfermarkt.de einen Marktwert von einer Million Euro. In der abgelaufenen Saison kam der 1,92-Meter große Verteidiger auf 21 Einsätze für Roter Stern und sicherte sich mit dem Klub die Meisterschaft und den serbischen Pokal.

Wie es weiter heißt, zeigen auch RB Leipzig und Real Madrid Interesse an Lekovic. Die Spanier sollen im vergangenen Winter sogar ein Angebot über vier Millionen Euro abgegeben haben, welches Belgrad aber offenbar ablehnte. Nach Informationen des Blattes soll sich der Defensivakteur für den nächsten Schritt bereit fühlen.

BVB-Sportdirektor Kehl stellt Transferaktivitäten in Aussicht

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hatte sich zuletzt weitere Transfers in der laufenden Wechselphase nicht ausgeschlossen: „Ich würde Transferaktivitäten vor Ende des Transferfensters niemals als beendet betrachten“, sagte der frühere deutsche Nationalspieler in einem Sky-Interview. „Wir werden weiter schauen müssen, was noch passiert. Vielleicht machen wir auch noch etwas auf der Abgabenseite. Wir sind auf alles vorbereitet.“ Bislang verpflichtete die Borussia die Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer (kam vom FC Bayern) und Felix Nmecha (VfL Wolfsburg) sowie Außenverteidiger Ramy Bensebaini (Borussia Mönchengladbach).