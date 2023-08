„Nicht normal“: Wie Nmecha seine Heim-Premiere in Dortmund erlebte

Viel schöner hätte die Heim-Premiere von Felix Nmecha bei Borussia Dortmund für den 22-Jährigen wohl kaum laufen können. Vor knapp 80.000 BVB-Fans lief der Neu-Dortmunder, der für 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg verpflichtet worden war, bei der offiziellen Saisoneröffnung im Signal Iduna Park ein und wurde unter Beifall empfangen. Und das obwohl er nach Bekanntgabe des Wechsels bei den Anhängern der Westfalen wegen zweier Posts in den sozialen Medien bei vielen Anhängern in der Kritik gestanden hatte.

Zwar musste sich Nmecha für das Testspiel gegen Ajax Amsterdam (3:1) zunächst mit der Ersatzbank zufrieden geben, als er zur zweiten Halbzeit ins Spiel kam, brauchte es allerdings nicht lange, bis er dem Spiel seinen Stempel aufdrückte und die Partie mit einem Doppelpack innerhalb von sechs Minuten entschied. Nach der Partie schwärmte der deutsche Nationalspieler bei Sky von seinem ersten Spiel im neuen Wohnzimmer. Es sei „nicht normal“, wie toll die Fans seien. „Es war richtig schön, vor diesen Fans zu spielen. Es war ein gutes Spiel, am Ende haben wir gute Kontrolle gehabt“, resümierte Nmecha.

Seine ersten Wochen bei seinem neuen Klub beschrieb er ebenfalls als äußerst positiv: „Es war richtig gut, alle haben mich sehr gut aufgenommen und es einfach für mich gemacht. In Amerika habe ich nicht so viel gespielt, wegen meinem hinteren Oberschenkel, aber Gott sei Dank war es kein großes Problem und jetzt bin ich wieder da.“ Nun wolle er „alles tun, um in der Startelf zu stehen. Ich muss einfach Gas geben.“

Auch Marcel Sabitzer lief erstmals seit seinem Wechsel vom FC Bayern im Signal Iduna Park auf und sprach bereits vor der Partie von hohen Zielen mit seinem neuen Klub. „Ich sehe das Potenzial und die Qualität. Es muss unser Anspruch sein, Titel zu gewinnen.“ Ähnlich kämpferisch klang Trainer Edin Terzic: „Wir wollen eine Saison erleben, die wir nie vergessen.“